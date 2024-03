Dvě třetiny trápili plzeňští hokejisté favorizovaný Litvínov. Do třetí části šli s jednogólovým vedením, poslední dvacetiminutovka ale patřila Vervě, která třemi brankami otočila skóre zápasu na konečných 4:2.

GÓLOVÝ MOMENT. Martin Havelka (na snímku) posunul kotouč před branku na volného Ladislava Zygmunda, který už jen zasunul puk za bezmocného Hlavaje. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

První zápas předkola play-off začal zajímavě Jan Schleiss, který se v první minutě pokusil zpoza branky o trik Michingan. Plzeňský útočník si nabral za brankou puk na hokejku, ale ten mu při otočce spadl z hole na led.

Od začátku šly do sebe oba týmy naplno. Během pěti minut poslali rozhodčí na trestnou lavici sedm hráčů.



Čekání na první branku skončilo po půlce první třetiny. Miroslav Indrák dokázal u mantinelu v útočném pásmu získat kotouč, který následně v situaci dva na jednoho naservíroval Timu Söderlundovi, jenž ho lehce zasunul za Tomka.

Směrem dopředu byl aktivní i Litvínov. Proti zajímavým možnostem Kirka a Ondřeje Kašeho se však vyznamenal brankář Hlavaj.

Druhá část začala obřími příležitostmi. Při vyloučení Holešinského pálil David Kaše do tyčky. Poté ve vlastním oslabení ujel všem Petr Straka, jehož kličku Tomek dobře přečetl a zasáhl lapačkou. Výborný zákrok musel vytasit i Hlavaj, jenž tygřím skokem zastavil zakončení Davida Kašeho.



Následně se už domácí dočkali srovnání. Litvínovští byli dostatečně důrazní před brankou, kde Havelka hezky předložil puk volnému Zygmundovi, jemuž stačilo jen správně nastavit hůl.

Vyrovnaný stav ale dlouho nevydržel. V početní výhodě nabil Matýs na modrou čáru Laaksovi, ten svoji dělovku poslal nekompromisně do horního růžku branky.



Po přestávce začal Litvínov postupně přidávat na obrátkách. Prvních pět minut se hosté pozorně bránili. To se ale změnilo po vhazování v plzeňském pásmu, po němž Koblasa rychlým švihem poslal puk na Hlavaje, který ho neudržel ve výstroji, a kotouč dojel až za brankovou čáru.

Tímto momentem začala pro Škodu hrůzná čtyřminutovka. Hlavaj vzápětí zastavil fantastickým skokem únik Ondřeje Kašeho. Za podražení byl ale plzeňský gólman vyloučen.Přesilovka trvala jen sedm sekund, než se z prostoru mezikruží prosadil přesnou ránou Liam Kirk.



Pořádně hořkou pilulku polykali hosté ještě o dvě minuty později, kdy po další pěkné akci propálil Hlavaje Marek Baránek. Plzeň v závěru ještě zkusila power play umocněnou o vyloučeného Kevina Czuczmana. Litvínov ale těžké momenty přečkal a získal v sérii první bod.

Škoda se musí po úvodní porážce rychle oklepat, druhý zápas série se hraje ve středu na ledě Vervy od 17.30.

Ohlasy trenérů:

Karel Mlejnek (HC Verva Litvínov): „Vítězství v prvním zápase je cenné, nejdůležitější je ovšem vyhrát celou sérii. Plzeň je velmi dobrý soupeř, naprosto se smazaly rozdíly ze základní části. My si o to více ceníme dobrého vstupu do série.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Byl to vyrovnaný zápas. Litvínovu se to povedlo otočit ve třetí třetině. Hned nás čeká další utkání. Nic víc, nic míň.

HC VERVA Litvínov - HC Škoda Plzeň 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 26. Zygmunt (Havelka, Gut), 46. Koblasa (Sukeľ), 48. Kirk (Koblasa, Baránek), 50. Baránek (Hlava, D. Kaše) – 13. Söderlund (Indrák), 30. Laakso (Matýs).

Rozhodčí: Kika, Cabák – Gerát, Špůr.

Vyloučení: 10:11.

Využití: 1:1.

Střely na branku: 30:31.

Diváci: 4 522.

Stav série: 1:0.

HC VERVA Litvínov: M. Tomek – Zile, Baránek, Jaks, Šalda, D. Zeman, Czuczman, Demel – Koblasa, Sukeľ, Kudrna – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Jurčík – Havelka, Gut, Zygmunt. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

HC Škoda Plzeň: Hlavaj – Zámorský, Laakso, Bučko, Piskáček, Dujsík, Kvasnička, Malák – Rekonen, M. Soukup, Pour – Schleiss, Mertl, Holešinský – Indrák, Lev, Söderlund – Matýs, Jansa, Straka. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Startuje předkolo play-off, Plzeň zahájí boj v Litvínově