Ačkoliv Indiáni v atraktivní bitvě sousedů z popředí soutěže, čtvrtého se třetím, vedli po čtyřiceti minutách o dva góly, hosté v třetí třetině stav otočili a škodováci pak jen horko těžko dosáhli alespoň na bod.

Zatímco Indiáni teprve minule výhrou nad Českými Budějovicemi zlomili výsledkové tápání z úvodu roku, Pardubičtí v novém letopočtu jen vítězí. Předtím naposledy ve středu, kdy doma skolili Olomouc jako šestého soka v řadě.

Domácí zahájili zápas aktivně, tlačili se do šancí, ale Klouček, který včera dostal v pardubické brance přednost před Frodlem, odolával. Postupně se hra vyrovnala a činit se musel i gólman Svoboda, vracející se do akce po jednozápasové pauze.

Příležitosti se střídaly na obou stranách, ale brankáři se překonávali. Teč plzeňského Dufka skončila na horní tyčce hostující klece, a v utkání to nebylo naposledy.

Když už de zdálo, že třetina skončí bez gólů, domácí ještě zaútočili a rychlo kombinaci zakončil po Bulířově pobídce do odkryté branky Přikryl. Gól do šatny padl 12 sekund před sirénou.

Druhá třetina byla ještě hokejovější. V úvodu měli více ze hry hosté, kteří se tlačili za vyrovnáním, ale Svoboda držel. Navíc Škodovka pak soupeři odskočila na rozdíl dvou branek. Bulířův nečekaný švih od mantinelu sice Klouček zasáhl ramenem, ale puk mu přepadl do sítě.

Což domácí uklidnilo a vytvořili si i další šance, zvlášť před druhou pauzou. Jenže Indiáni trefovali jen tyčky pardubické klece. Jako když si v přesilovce najel na mezikruží Bulíř, tvrdě vypálil, diváci už viděli puk v síti, jenže sudí rozpažil. Hosty znovu zachránila branková konstrukce a vzápětí se rozezněla ještě jednou.

To Východočeši byli produktivnější. Hned po otevření třetí části se dostali na kontakt, když rychlou kombinaci zakončil z úhlu osamocený Camara.

Snížením nabuzené Dynamo ještě přitlačilo. Robertson tvrdou ranou srovnal a od 51. minuty hosté vedli, když za Svobodu zapadla Ciencalova teč.

Domácí ale ještě zabrali a v čase 56:28 se ujalo tečované Kaňákovo nahození. Mertl, který včera hrál v extralize 700. zápas, ještě vybídl k zakončení Dzierkalse, ale Klouček zasáhl. V třetí minutě prodloužení pak druhý bod pro hosty trefil Camara.

Hlasy trenérů:

Miloš Říha (Plzeň): „Celkově i s tím bodem musíme být zklamaní. Chtěli jsme vyhrát a byli jsme připravení. V prvních dvou třetinách to bylo znát, a to jsme měli zápas rozhodnout. Minimálně čtyřbrankový rozdíl tam měl být, jenže jsme trefovali jen tyčky. Poslední dobou nastřelujeme tyče nějak často. Nicméně i 2:0 by mělo stačit na to, aby ta třetí třetina vypadala jinak. Jenže jsme začali příliš ustrašeně, dostali jsme rychlý gól a pak byla naše hra o ničem. Soupeř dal i třetí gól. Závěr byl zase v naší režii, zaslouženě jsme vyrovnali a ještě jsme mohli ve zbytku času i rozhodnout. Prodloužení už je vabank. Rozhodl nástup do třetí třetiny.“

Richard Král (Pardubice): „V první třetině jsme tahali za kratší konec, Plzeň měla lepší pohyb. Pro nás to bylo těžké, protože jsme ve středu měli zápas a po necelých 24 hodinách další, navíc cestování do Plzně. Chvilku nám trvalo, než jsme rozjely nohy. Ve druhé třetině už to bylo vyrovnané a v některých pasážích jsme soupeře i přehrávali. Do třetí části jsme udělali nějaké změny a povedlo se nám dát rychle tři góly, bohužel v závěru jsme po smolné teči inkasovali na 3:3. Musím smeknout před týmem, který byl schopen otočit tento těžký zápas. Za dva body z Plzně jsme hodně rádi.“

ŠKODA PLZEŇ – DYNAMO PARDUBICE 3:4 pp

Třetiny: 1:0, 1:0, 1:3 - 0:1. Branky a nahrávky: 20. F. Přikryl (Bulíř, F. Suchý), 25. Bulíř (F. Suchý), 57. L. Kaňák (M. Lang) – 41. Camara (D. Robertson, R. Kousal), 46. D. Robertson (Cienciala, Poulíček), 51. Cienciala (Košťálek, J. Mikuš), 63. Camara (Kousal, Košťálek). Rozhodčí: Hejduk, Svoboda – Komárek, Šimánek. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Střely na branku: 37:36. Diváci: 1 000.

Plzeň: Miroslav Svoboda – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, J. Holý, Budík, J. Kindl, Kremláček – Blomstrand, Kodýtek, Schleiss – F. Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Dzierkals, Mertl, M. Lang – M. Marcel, G. Thorell, J. Dufek. Trenéři: Říha a Baďouček.

Pardubice: Klouček – J. Mikuš, J. Zdráhal, D. Robertson, Košťálek, O. Vála, Sergijenko, Kaštánek – Hecl, Poulíček, Blümel – R. Kousal, A. Musil, Camara – Paulovič, O. Roman, Cienciala – T. Urban, Anděl, O. Rohlík. Trenéři: Král, Havíř a P. Sýkora.