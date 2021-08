K vítěznému obratu přispěl gólem a asistencí útočník Petr Kodýtek, který utkání odehrál s céčkem na dresu.

Role kapitána se malý velký muž plzeňské ofenzivy (výška 168 cm) dočkal ve 22 letech. „Ačkoliv mě čeká tučný příspěvek do týmové kasy, za céčko jsem rád. Je pro mě čest být kapitánem a snažil jsem se role zhostit nejlépe, jak jsem uměl,“ svěřoval se centr před šestou sezonou v extraligovém áčku Škodovky.

Zápas jste nezačali dobře a po první třetině jste prohrávali 1:3. Takhle jste si to asi nepředstavovali?

To ne. Jenže hned při našem prvním střídání přišel faul a při mém prvním buly jsme dostali gól. Ale to se může stát. A i když jsme do konce třetiny inkasovali ještě dvakrát, pořád bylo dost času s tím něco udělat.

Ještě k tomu nepovedenému úvodu. Soupeř vypadal živější a těžil z vašich chyb.

Nechci se vymlouvat, ale na ledě jsme teprve druhý týden a šlo o první zápas po dlouhé době. Navíc v sestavě bylo hodně mladých kluků a nervozita taky hrála svou roli.

O první pauze jste asi poznali reakci nového trenérského štábu Václav Baďouček, Miloš Říha, Tomáš Vlasák, pro který šlo o zápasovou premiéru na střídačce Škodovky.

Trenérům se naše hra pochopitelně nelíbila, ale nedalo se čekat, že hned v prvním utkání bude všechno fungovat. Z naší strany tam byla ohromná spousta chyb a toho se musíme vyvarovat.

I když jste poté na soupeře přitlačili, v koncovce jste dlouho vycházeli naprázdno.

Dvakrát jsme trefili jen tyčku nebo nám to chytil jejich gólman (Strmeň). Ale na rozdíl od úvodu, kdy jsme neměli moc střel, jsme přidali na tempu, tlačili jsme se do brány a snažili se daleko víc střílet. A o tom to je. Ježděním po rozích góly nedáme. Ale i když se naše hra zvedla, tak víme, že ideální to zatím není.

V útoku se vám změnili spoluhráči. Klapalo vám to s Janem Schleissem, navrátilcem v plzeňském týmu?

Pro mě je to po třech letech něco nového, ale s Honzou Schleissem jsme si sedli hned na prvním tréninku a jsem rád, že s ním můžu hrát. Ale víme, že máme co vylepšovat.

V souboji s Motorem jste byl kapitánem. Dokážete si představit, že byste pozici lídra zastával dál, třeba během celé sezony?

Bylo by to hezký, ale nečekám, že by mi céčko mohlo zůstat. Spousta kluků nehrála, a volba tak nejspíš padne na někoho jiného. Určitě jsou v týmu zkušenější hráči, kteří se zhostí role lídra, a já se jim v tom budu snažit pomoct.

Po dlouhé době mohli na hokej přijít diváci. Jaké to bylo, slyšet znovu po čase skandování fanoušků, jejich potlesk?

Bylo skvělé hrát zase před lidmi, vidět v hledišti jejich tváře, mít tu rodinu, známé a nakonec si s fanoušky užít děkovačku. Děkujeme jim, že přišli, a věřím, že jich bude ještě přibývat.