V extralize válí Milan Gulaš už třetí sezonu za Škodu Plzeň.

Tvoří hru, střílí góly.

Ve 24 zápasech jich obávaný snajpr zatím nasázel 23 a k tomu přidal 21 asistencí .

Se 44 kanadskými body také suverénně vládne extraligové produktivitě. Je nejlepším střelcem soutěže.

A zítra zkusí svou formu předvést v národním týmu.

Zrovna v Plzni, kde se český tým na úvod Channel One Cupu utká před přeletem do Moskvy s mistry světa z Finska (zápas v Logspeed CZ Areně začne v 18.30 hodin).

„Hrát za národní tým před domácím publikem, co víc si přát? Věřím, že bude plný dům, krásná kulisa a utkání si užiju. Chci přispět k vítěství,“ prohlásil třiatřicetiletý borec.

Předchozí Karjala Cup vynechal a český dres tak Gulaš oblékne poprvé od startu na mistrovství světa a jen v zápase s Finy.

Bude to pro vás doma hodně speciální?

Jasně. Když jsem viděl, že se bude hrát v Plzni, tajně jsem si přál, že bych si tu rád zahrál. I proto jsem rád, že jsme se s trenéry domluvili a můžu tady nastoupit. Chci si zápas užít a vyhrát ho. I když z něj mám obrovský respekt, jako z každého utkání v nároďáku.

Jaké bylo vybalit si výstroj pro reprezentační zápas v plzeňské kabině?

Ani jsem je nevybaloval. Přijeli jsme v noci z Třince a maséři mi vzali bágl. Bylo příjemné přijet na sraz nároďáku a mít už všechny věci vybalené.

Musel jste pro známé shánět hodně lístků?

Moc ne. Pár jsem jich měl, tak deset patnáct. Ale žádný extrém to nebyl.

Nemrzí vás, že si v reprezentaci nezahrajete s Tomášem Mertlem, s nímž nastupujete ve Škodovce?

To se musíte zeptat trenéra, on dělal nominaci. Jsou tady jiní zkušení hráči. Myslím si, že se udělala kvalitní sestava. Určitě budeme chtít navázat na předešlý turnaj, který jsem i sledoval a byl velice dobře odehraný.

Jak vznikla dohoda s trenérem Říhou, že odehrajete jen duel v Plzni?

Domlouvali jsme se dost dopředu a nevěděli, jak to dopadne. Zápasů je hodně a vždycky může přijít zranění. Navíc v době, kdy jsme se domlouvali, jsme ještě se Škodovkou hráli Ligu mistrů, takže se nevědělo, jestliv tomhle termínu nebudeme pokračovat. Jsem rád, že si můžu teď zahrát s nároďákem. Jak se to bude vyvíjet dál, teprve uvidíme. V mém věku je třeba, aby mi vydrželo zdraví. Teď to nějak klape, nechci víc předpovídat.

Reprezentační kouč ale naznačil, že s vámi počítá na Švédské hry. Je to tak?

To je těžké říct, je to až za dva a půl měsíce. Bavili jsme se o tom a uvidíme. Když se člověk podívá na program, nebude žádná přestávka. Může přijít zranění, únava, všechno se může podepsat na další nominaci.

Odrážejí se v tom vaše neblahé zkušenosti z předchozích vrcholných akcí?

Přesně tak, jsem už vycvičený, opravdu jsem toho nepříjemného zažil dost. Uvidíme, jak se to celé vyvine. Utíká to a zatím se daří. Ale jak jsem už řekl, může přijít útlum, překážka a může se to zabrzdit.

V extralize jste v pohodě, excelujete. V čem to spočívá?

V Plzni se cítím fakt komfortně. Tým šlape, jak má. Táhneme za jeden provaz a daří se nám otáčet i zápasy, které se pro nás nevyvíjejí dobře. Takže to se potom všechno odráží i na individuálních výkonech. Cítím se dobře.

Posbíral jste už 44 bodů, dal 23 gólů. Co na ta čísla říkáte?

Snažím se je nesledovat, i když úplně to nejde. Pořád se o tom píše. Rekordy a tak. Ale snažím se to eliminovat. Kdybych si to připouštěl, rychle by vše skončilo. Odráží se to i od výkonů týmu. Pohybujeme se ve vodách, kde chceme být. Herní pohoda je ideální. Potom to klape i individualitám. Přál bych si, abychom v tom pokračovali.

Dá se i v reprezentaci udržet průměr dvou bodů na zápas?

Uvidíme ve čtvrtek (směje se). Extraliga je ligová soutěž a mezistátní zápas je zase na jiné úrovni. Sám jsem zvědavý, jaké to bude.

Před Karjala Cupem jste prý tvrdil, že nemáte formu. Necítil jste se?

Bylo to řečeno s nadsázkou, ale trenér to pustil ven. Forma se odvíjela i od zdravotního stavu, takhle jsem to myslel. Trošku jsme se nepochopili. Teď se budu snažit, abych svou herní pohodu přenesl i do reprezentace. Aby byli všichni spokojení, i já.