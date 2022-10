„Třinec patří dlouhodobě k nejlepším českým týmům, takže utkat se s Oceláři a ještě na jejich ledě je pokaždé výzva. Jedeme tam ale s cílem získat nějaké body, nejlépe všechny tři,“ prohlásil útočník Filip Suchý.

A připustil, že pohled na tabulku není pro škodováky právě příjemný. „O to víc budeme bojovat, vydáme ze sebe všechno a chceme vyhrát také pro naše fanoušky. Podporují nás i v těchto časech a my si jejich podpory vážíme,“ zdůraznil 24letý forvard, který zatím naskočil do všech devíti zápasů, ale v sezoně stále čeká na první gól. Na kontě má Suchý jen tři asistence.

A čím si krátí dlouhou cestu autobusem na severní Moravu? „Pustím si nějaký podcast, písničky, kouknu se, co je nového na internetu, k tomu trochu pospím. Člověk se prostě snaží zabavit, aby mu těch zhruba sedm hodin uteklo. Ale není to zase tak hrozné,“ doplnil Suchý.

Oceláři skončili v minulé sezoně druzí v základní části, ale pak si v play-off došli pro třetí titul v řadě. Aktuálně jsou úřadující šampioni, od léta pod taktovkou trenéra Zdeňka Motáka, desátí, ale se zápasem k dobru jen dva body před Plzní. Start do soutěže měl Třinec totiž špatný jako Škodovka a první čtyři zápasy ztratil. Následující čtyři kola už Oceláři bodovali, když naposledy sestřelili Litvínov 4:1. Hattrickem k tomu přispěl Marko Daňo.

Páteční souboj bude pikantní pro defenzivní posilu Třince a plzeňského odchovance Jakuba Jeřábka, který přišel z KHL. „Proti Plzni budu hrát vlastně poprvé v kariéře. Vypíšu odměnu za vítězství, s tím se počítá,“ vyhlásil na webu třineckého klubu 31letý bek, který se jinak o Škodovce vyjadřuje s velkým respektem. Další bývalá opora Plzně Marek Mazanec se nejspíš objeví v bráně mistrovského celku.

Máma Razýmová už zase závodí. Uvedla se dvěma stříbry a chce do Planice