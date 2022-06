„Sice jsem zvažoval i nabídky ze zahraničí, ale nechtěl jsem už s ohledem na rodinu jít ven za každou cenu. S Plzní jsem jednal a můžu říct, že máme s Martinem Strakou (generální manažer HC Škoda) čistý stůl. Nakonec klapl Třinec, jde o tříletý kontrakt, za což jsem rád,“ uvedl 31letý zadák, který vedle ruské ligy hrál i zámořskou NHL a s národním týmem startoval na dvou světových šampionátech i na letošní olympiádě v Pekingu.

Co rozhodlo pro Třinec? Ekonomické možnosti klubu, zázemí, vysoké ambice?

Určitě to hrálo svou roli. Asi ne náhodou Oceláři vyhráli extraligu potřetí v řadě. A i když se změnil trenér (Třinec nově povede Zdeněk Moták), tak organizace stojí na kvalitních základech. Možná třetinu kluků z týmu znám, už předtím z Plzně asi nejvíc gólmana Marka Mazance. Ten má pořád dobrou náladu, což je obrovské plus.

Je to sice ještě daleko, ale jaké pro vás bude hrát v extralize proti Škodovce? Představit se v Plzni jako soupeř?

Nevím. Zatím je těžké něco říkat. Na jedné straně se těším na tradičně bouřlivou atmosféru v hale a vůbec na všechno, co hokejové zápasy v Plzni provází. Zároveň vím, že to bude hodně o emocích a že dopředu se na to nedá připravit.

V únoru jste ještě s národním týmem startoval na olympiádě, ale do výběru nového trenéra Kariho Jalonena pro mistrovství světa ve Finsku jste se nevešel. Hodně to mrzí i s ohledem, že Češi konečně po deseti letech dosáhli na medaili?

Jasně že to mrzí. Ale zase vím, že kluci, kteří ve Finsku byli, si to zasloužili a bronz si vybojovali. Nominace je také o skládání týmu, o těch puzzlích, které do sebe musí zapadnout. Trenéři to nějak viděli, a jak se ukázalo, měli při výběru šťastnou ruku. Klukům jsem fandil a je super, že udělali placku.

Co jste na hru a výkony Čechů na šampionátu pod taktovkou finského stratéga říkal?

Byl jsem v té době sice na dovolené, ale zápasy našich jsem se snažil sledovat. A jak na mě hra českého týmu působila? Hráli jsme účelný hokej, který přinesl medaili.

V zisk cenného kovu jste věřil i po první třetině souboje o bronz s Američany, kdy Češi prohrávali 1:3?

Stoprocentně. Američané to táhli snad jen na čtyři nebo pět beků, hodně sil je stálo už semifinále s Finy a bylo jen otázkou času, kdy je naši kluci přetlačí. A zaplať pánbůh nám tam napadaly i nějaké góly.

Před nástupem na led byste měl s Třincem absolvovat dvě přípravná soustředění, to první záhy ve Vysokých Tatrách. Jinak budete nahánět kondici individuálně, jak jste zvyklý z předchozích zahraničních štací?

V Plzni máme partičku, s níž už pár let v tomhle čase trénujeme, a na tom se nic nezmění. Patří k nám oba Kubaldové (Tomáš a Dominik Kubalíkové), Dominik Boháč a teď i Ondra Kopta. Bavíme se o náplni kondiční přípravy, každý přinese nějaké cvičení a dáme to dohromady.

Vaše sestra Markéta, úspěšná házenkářka, jen nedávno dotáhla norský tým Vipers Kristiansad k vítězství v Lize mistrů. Jak jste si její triumf užil?

Přímo v dějišti Final4 v maďarské Budapešti. Vyrazili jsme tam dvěma auty celá rodina. A byl jsem moc rád, že to takhle vyšlo. Ve čtvrtek jsme se vrátili z dovči a další den jsme hned jeli do Budapešti podpořit Markétu. A ona to cítila. Hrála uvolněně a vedla si fajt skvěle. Ale na nějakou rodinnou oslavu zatím nebyl čas, tak snad nám ještě něco vyjde.

