V neděli změří hokejová Škoda Plzeň síly s Libercem, který v extralize stoupá a je už v závěsu za čtvrtými Indiány (začátek v 16.30 hodin). A dnes čeká Západočechy dlouhá cesta do Vítkovic k zápasu s Riderou (17.30). Ostravský tým je v tabulce třetí od konce, ale po změnách, zdá se, chytá druhý dech.

„Vítkovice jsou sice dole, ale já se chci soustředit hlavně na nás. Zápas s Hradcem se nám vůbec nepovedl. Dělali jsme hloupé chyby, a když tohle zlepšíme, tak můžeme pomýšlet zase na body,“ zdůraznil trenér Ladislav Čihák. „Teď jsme na body nedosáhli, ale předtím se nám to dařilo,“ připomněl sedm zápasů dlouhou bodovou šňůru Západočechů.

A už ani nechtěl zmiňovat dál zaplněnou marodku. „Absence hráčů trvá nějaký čas a vzít za to musí ti, co jsou na ledě. A někteří musí výrazně přidat,“ zdůraznil Čihák. „Ale vítáme, že na zápas s Libercem se vrací Jarda Kracík (po trestu),“ sdělil hlavní kouč Škodovky.

Plzeň se s Vítkovicemi utká potřetí v sezoně, když obě předchozí utkání vyhrála – doma 6:3 a na úvod v Ostravě 5:4 po prodloužení.

MLADÝ BEK TÁTOU

Dnešní souboj vyhlíží také plzeňský obránce a už týden hrdý otec Vojtěch Budík, který přivítal na světě prvorozeného syna Mathiase.

„Je to velká radost. Jsem moc šťastný a musím pochválit přítelkyni. Trpěla, ale všechno statečně zvládla, a když se malý narodil, byl to úžasný pocit,“ připustil 22letý bek, který v den narození syna naskočil do derby s karlovarskou Energií.

„Chtěl jsem hrát, ale zpětně vidím, že to bylo špatně. Moc jsem toho nenaspal a byl jsem z toho takový malátný, bez energie,“ podotkl Budík.

Je si vědom, že ve Vítkovicích má Škodovka co napravovat. „Zápas s Hradcem nám nevyšel. Soupeř byl ve všem lepší, v bruslení, důrazu i ve střelbě, a to musíme odčinit. Je třeba přidat na pohybu, víc střílet, cpát se na bránu a snad tam něco spadne,“ přál si šikovný obránce.

A jak Budík vidí dnešního soupeře? „Vítkovice mají nebezpečné útočníky, rychlé,s dobrou střelbou, takže si musíme dávat pozor na všechny jejich lajny. A hrát nejlíp, jak umíme,“ burcoval v sezoně zatím autor tří gólů.

Vítkovičtí si o víkendu připsali dvě výhry, ale v úterý padli doma s Olomoucí 1:2.

„Proti Olomouci jsme shořeli na koncovce. Jeden den jsme si odpočinuli a ve čtvrtek už to zase bylo na tréninku v plné palbě. Hráči měli chuť a já věřím, že se s Plzní porvou o vítězství,“ uvedl na klubovém webu trenér Miloš Holaň, který se k týmu Ridery vrátil jako hlavní kouč po letech loni v prosinci.