Úterní zápas 36. kola s jedenáctým Motorem prohráli plzeňští Indiáni 2:4, ale dál si v extralize drží čtvrtou příčku. Bylo to poprvé, kdy ve vzájemných soubojích Škodovky s Jihočechy v sezoně uspěl domácí celek.

Zápas otevřela paráda domácího Hanzla, který soupeře vyškolil fintou z repertoáru hvězd NHL. Když za brankou neměl komu přihrát, nabral puk na čepel hole, popojel a odrazem od gólmana Svobody otevřel skóre. A v končící desáté minutě pak Šenkeřík přidal druhý gól Motoru. Na kruhu napřáhl, ale ještě popotáhl puk a propálil Svobodu. Ten pak přenechal místo dvojce Pavlátovi, který skvěle zakročil proti Beránkově teči Percyho střely. Skóre se do konce třetiny už neměnilo. Největší plzeňskou šanci spálil M. Lang, který v přečíslení dvou na jednoho přestřelil branku.

Hned po otevření druhé části už Škodovka snížila. Po Dzierkalsově přihrávce zpoza branky se prosadil volný Mertl. Stejný hráč byl vzápětí blízko srovnání, ale neuspěl a před polovinou utkání domácí udeřili potřetí. Po Hanzlově pobídce skóroval Beránek. Pavlát neměl šanci se přesunout. Indiáni si ke gólu nepomohli přes značný tlak ani ve třech přesilovkách A to hráli 21 sekund v pěti na tři. Schleiss před odkrytou brankou promáchl a jinak dominoval Hrachovina. Oslabení v závěru třetiny s přispěním Pavláta ubránili i Plzeňští.

Šampionáty v rallye opět zavítají i na Klatovsko a do okolí Plzně

Také třetí část zahájila Škodovka tlakem, brankář Motoru však dál odolával. A platilo nedáš dostaneš. Valský po brejku vrátil puk před branku na Vondrku a špatně krytý útočník zvýšil stav na 4:1. Hosté pak dál ztroskotávali na Hrachovinovi. A když už Marcel gólmana konečně překonal, tak puk zastavila tyčka.

Až v 48. minutě Indiáni uspěli. Po Dzierkalsově zadovce usměrnil puk bekhendem do sítě znovu českobudějovický rodák Mertl. Jenže možnost zápas ještě zdramatizovat si poté hosté komplikovali nedisciplinovaností. Oslabení však hráli modrobílí dobře, dokonce vyrazili do útoku, jenže Schleiss pálil jen do vyjetého Hrachoviny. V závěru se Škodovka ještě nadechla k náporu, riskla i hru v šesti bez brankáře, ale porážku neodvrátila.

Rok zakončí Indiáni ve čtvrtek, kdy se doma střetnou od 17.30 hodin s Kometou Brno.

Hlasy trenérů:

Jaroslav Modrý (Č. Budějovice): „Měli jsme dobrý vstup do utkání. Potěšila mě lajna Martina Hanzla, který dodávala mužstvu energii, byla i produktivní a pomohla nám najít cestu k vítězství. Měli jsme špatných prvních deset minut druhé třetiny, ale soupeř nás naštěstí potrestal jen jedním gólem. Potom jsme se vrátili do utkání a závěr jsme zvládli, když nás podržel gólman.“

Václav Baďouček (Plzeň): „Zápas jsme si prohráli v prvních deseti minutách, kdy jsme dostali dva góly. Špatně jsme bruslili a neuhrávali jsme osobní souboje. Ani jsme je uhrávat nemohli, protože jsme do nich nechodili. Rychlé snížení na začátku druhé třetiny nám pomohlo, měli jsme chvilku tlak, ale domácí nám brzy zase odskočili na 3:1. Náš závěrečný tlak už vyzněl naprázdno a proto se vracíme domů bez bodů.“

MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE – ŠKODA PLZEŇ 4:2



Třetiny: 2:0, 1:1, 1:1. Branky a nahrávky: 6. M. Hanzl (Karabáček, M. Beránek), 10. Šenkeřík (Karabáček, M. Hanzl), 28. M. Beránek (M. Hanzl, Karabáček), 42. Vondrka (Valský) – 21. Mertl (Dzierkals, M. Lang), 48. Mertl (Budík, Dzierkals). Rozhodčí: Jeřábek, Horák – Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Střely na branku: 21:28. Diváci: 1 000.



České Budějovice: Hrachovina – Štencel, Vráblík, Bučko, Percy, Šenkeřík, Piskáček, Remta – Holec, Pech, Gulaš – Vondrka, J. Ondráček, Valský – Abdul, J. Novotný, Z. Doležal – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček. Trenéři: Modrý, P. Martinec a Fousek.



Plzeň: Miroslav Svoboda – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, Budík, Kvasnička, J. Kindl, V. Lang – Dzierkals, Mertl, M. Lang – F. Suchý, Bulíř, Schleiss – Blomstrand, Kodýtek, G. Thorell – F. Přikryl, M. Marcel. Trenéři: Říha a Baďouček.