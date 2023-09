Hořkost jde stranou, Plzeň jde na Pardubice

Potřetí v řadě hokejisté Škody Plzeň v úvodu extraligy padli, naposledy doma v pátém kole s rozjetou Spartou 2:3. Ztráta bodů v bitvě s nabitým lídrem extraligy byla ale hodně krutá.

Vyrovnaný boj s dosud neporaženou Spartou se definitivně zlomil až necelé tři minuty před koncem, a to ještě po hodně kontroverzní situaci.

Indiáni v přesilovce po Zámorského ráně od modré srovnali na 3:3, slavili a chystali se na vhazování ve středu hřiště. V ten moment se sparťané vytasili s trenérskou výzvou. Plzeň protestovala, odvolávala se na pozdní reakci soupeře, jenže sudí se i tak odebrali k videu a gól zase zrušili. Údajně kvůli vysoké holi jednoho z domácích hráčů.

TOHLE BOLELO

„Po zápase převažovala hořkost. V závěru propukla euforie, dokázali jsme vyrovnat, avšak po dvaceti vteřinách nám ten gól zase sebrali. Těžko se k tomu vyjadřovat, nejspíše tam byla vysoká hokejka,“ říkal po bitvě plzeňský kapitán Jan Schleiss.

Ačkoliv na něm byla znát frustrace z hořkého konce zápasu, v reakcích byl střídmý.

„Jak jsem už povídal, v závěru byla velká euforie. My jsme se zvedli, fanoušci se přidali, určitě zamrzí, že gól neplatil. Chyby ale musíme hledat někde jinde, třeba když jsme v zápase inkasovali gól v naší přesilové hře,“ zdůraznil 29letý forvard, který si proti Spartě připsal 500. start v nejvyšší soutěži.

Za rámeček si ho nedá.

„Pro nás zkušenější to nebyl ideální zápas, inkasovali jsme všechny tři góly,“ připustil Schleiss.

Přitom Škodovka držela se silným protivníkem dlouho krok a v prostřední části ubránila i několik přesilovek.

„Oslabení jsme odehráli dobře, neinkasovali jsme ani ve třech, což nám dalo energii do třetí třetiny. Tomáš Mertl poté skvěle vyrovnal, avšak naše lajna snad po minutě nastoupila na led a zase jsme prohrávali. Takhle rychle inkasované branky nás sráží,“ zlobil se Schleiss..

Další problém vidí v produktivitě plzeňské ofenzivy. Dát dvě branky ve dvou zápasech není nic extra.

„Fakt, že nedáváme góly, je špatně, na tom musíme zapracovat. Stále je začátek sezony, avšak naše produktivita musí jít nahoru, na dva, tři góly se nedá moc vyhrávat,“ uvedl uznávaný bojovník.

Plzeň je v tabulce aktuálně s jedním neodehraným zápasem k dobru předposlední a čeká ji další těžká zkouška. V pátek od 18.00 hraje Škodovka v Pardubicích, které jsou za Spartou jen o skóre.

„Rozhodně tam nejedeme s nějakým poraženeckým pocitem, protože to jsou Pardubice. Hrají dobrý hokej, jsou nahoře, jenomže my jsme mohli i Spartu porazit. V lize se dá hrát s každým a určitě také v Pardubicích chceme urvat co nejvíce bodů,“ prohlásil Jan Schleiss.

Dynamo se naposledy ve středu blýsklo v Ostravě, kde díky famózní třetí části rozdrtilo vítkovickou Rideru 7:3.

Hořký konec líté bitvy. Plzeň padla se Spartou, když lídra spasilo video

Zase nabitější Dynamo

V minulé sezoně sice napumpované Pardubice vyhrály základní část extraligy, ale pak zůstaly před branami finále, když nestačily na pozdější mistry z Třince. Ambiciózní majitel Petr Dědek vytáhl další finance, už tak luxusní rozpočet Dynama ještě přifoukl, tým svěřil zkušenému kouči Václavu Varaďovi s jediným cílem – urvat konečně titul. Vše ostatní by bylo neúspěch. Stabilizovaný kádr posílil v ofenzivě po návratu z NHL odchovanec Martin Kaut.

.