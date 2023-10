Šťastná výhra v Mladé Boleslavi po velkém obratu je pro Škodovku povzbuzením, musí na to ale navázat v pátek doma proti Mountfieldu.

Plzeňský obránce Petr Zámorský. | Foto: hcplzen.cz

Chtěli zabrat, urvat nějaké body a po nedělním souboji v Mladé Boleslavi také hokejisté Škody Plzeň mocně slavili. Aby ne, když Indiáni téměř ztracený zápas v závěru během pár minut otočili ze stavu 1:3 na výhru 4:3 a v extralize se odlepili z posledního místa.

„Ani Boleslav není v pohodě, ale má dobré přesilové hry a v oslabeních jsme nějaké góly dostali. Před půlkou zápasu jsme padali 0:3, ale nevzdali jsme se. Stále jsme věřili a nakonec jsme získali nesmírně cenné tři body,“ uvedl obránce Petr Zámorský, který se na husarském kousku Škodovky podílel dvěma asistencemi a vstřelil i vítězný gól.

Petr Zámorský.Zdroj: hcplzen.cz

Během druhé periody sice Indiáni poprvé skórovali, ale i tak se zdálo, že vedou další marnou bitvu. Jenže tentokrát se osudu vzepřeli.

„Hraje se šedesát minut. Ty chyby, které jsme předtím udělali, jsme odčinili a ve finále z toho byly tři zlaté body,“ podotkl Zámorský.

Ve 48. minutě 2:3 a o čtyři minuty déle 3:3, tak se měnilo skóre duelu celků ze spodku soutěže. Plzeň byla blízko prvnímu bodu z ledu soupeře v sezoně, jenže chtěla víc.

Na výhru Západočechů se v ten moment dalo vsadit v kursu 1:70, a kdo to riskl, bral balík.

Bruslaři zmatkovali, v čase 57:01 nedokázali vyhodit puk z obranného pásma, na modré se ho ujal Zámorský, bekhendem ho nasměroval na boleslavskou branku a poskakující kotouč skončil v síti za gólmanem Martinem Růžičkou. Indiáni vedli 4:3 a výhru už uhájili.

„Puk jsem hodil bekhendem na bránu a určitě jsem nepočítal, že to bude gól. Ale kotouč zřejmě chytl nějakou rýhu v ledu a takový hopík doskákal až do branky. Opět zafungovalo staré hokejové pravidlo, když nevíš co s pukem, tak vystřel,“ usmíval se režisér nevídaného obratu.

Vedle Zámorského měl na výhře výrazný podíl i plzeňský brankář Dominik Pavlát, který skvělými zákroky svůj tým v kritických chvílích podržel.

„Oba naši gólmani, Dominik i Samuel Hlavaj, zatím chytají velmi dobře a drží nás. Jsou taková naše jistota, že v zápase moc gólů nedostaneme,“ ocenil 31letý zadák a s devíti body za dva góly a sedm asistencí nejproduktivnější hráč Škody.

I za nepříznivého stavu byl přesvědčen, že je možné utkání dovést k vítězství. „Měl jsem na bruslích nové nože, výborně mi to jezdilo a celé utkání jsem cítil, že týmu můžu více pomoci,“ uvedl chlapík, kterého na ledě poznáte kromě jiného i podle žlutých tkaniček na bruslích.

Zámorský věří, že od vydřené výhry se může tápající Plzeň odrazit k lepším časům. „Užili jsme si to. Určitě to může být moment, který by nás mohl v sezoně nakopnout,“ prohlásil. „Měli jsme nějakou delší špatnou sérii, ale vítězný pokřik jsme nezapomněli,“ zdůraznil.

Jasné však je, že jedna vlaštovka jaro nedělá.

Víc ukáže další kolo, v němž aktuálně dvanáctá Plzeň vyzve v pátek doma od 17.30 hodin hradecký Mountfield, který je v tabulce šestý.

KOMENTÁŘ: Zlaté tři body, ale Škoda má stále nad čím přemýšlet