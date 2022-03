„Rozhodl jsem se jít do zámoří, protože to byla jediná možnost, jak hrát ještě juniorský hokej. Byl jsem tehdy u nás ročníkově příliš starý na juniorku. Také jsem se chtěl naučit dobře jazyk a poznat svět,“ ozřejmuje své tehdejší rozhodnutí Kryštof Holub.

Angažmá za oceánem si našel netradiční cestou. „Rozesílal jsem maily do různých klubů po Americe a čekal na odpovědi. Pár klubů se ozvalo zpátky a právě Southern Oregon Spartans projevil největší zájem,“ pokračuje odchovanec Plzně.

I s odstupem času rád, že se tehdy rozhodl pro netradiční angažmá.

„Vzpomínky mám jen ty nejlepší. Bylo to nejlepších osm měsíců mého života. Procestoval jsem kus světa a poznal nové lidi. Měl jsem štěstí i na rodinu, u které jsem bydlel. Ze začátku mi pomohli se vším a skvěle se o mě starali,“ vzpomíná čtyřiadvacetiletý brankář.

„V Plzni jsem moc nechytal a tam jsem dostal spoustu prostoru. Byla jen škoda, že jsme vypadli v prvním kole play-off,“ mrzí Holuba.

Téměř 190 cm vysoký gólman sice strávil skoro celou mládežnickou kariéru v Plzni, ale zároveň za ní především v pozdějších letech neodchytal mnoho zápasů.

„Byli tam se mnou dva kvalitní gólmani, kteří zaslouženě chytali. Jezdil sem proto do Klatov a do Třemošné, abych měl aspoň zápasové tempo. Jinak na to ale vzpomínám rád, protože všude byla dobrá parta,“ říká Holub, jehož následná cesta vedla do Kaznějova.

„Rozhodl sem se pro Kaznějov, protože mě kontaktoval Gajda (Ladislav Gajdošík) a Makar (Michal Markov), kteří říkali, že potřebují gólmana, a jestli nechci jít chytat k nim. Zároveň mě přemluvil Martin Hajšman, který tam šel se mnou ve stejné sezoně,“ vysvětluje Kryštof Holub.

V dresu kaznějovského Apolla je již třetí sezonu. „Jsem rád, že jsem se rozhodl pro Kaznějov. Navíc v zápasech se rozhodně nenudím,“ říká s úsměvem mladý brankář, který si musel zvyknout v krajské lize na nové momenty během hry.

„Zpočátku to byl trochu nezvyk. Občas se objeví situace, jako když na mě jedou hned dva hráči, na což jsem nebyl předtím zvyklý (smích). Je to tak náročnější hlavně po psychické stránce,“ prozrazuje Holub, jenž nevzdává šance na posun do vyšší soutěže. „Jako strop to rozhodně neberu. Určitě bych chtěl zkusit nějakou vyšší ligu, nebo nějakou nižší zahraniční soutěž,“ dodává šikovný gólman.

