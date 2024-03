„Hodně nás mrzel už první zápas v Litvínově, ten jsme měli zvládnout," prohlásil slovenský útočník po brzkém konci sezony.

Adrián Holešinský (vpravo) atakuje ve třetím zápase předkola soupeře z Litvínova. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Plzeň – Ačkoliv v soboru ve třetím zápase předkola s Vervou podali plzeňští hokejisté na domácím ledě nejlepší výkon v sérii, v play-off končí. Z hráčů čišelo rozčarování, výjimkou nebyl ani útočník Adrián Holešinský. „Hodně nás mrzel už první zápas v Litvínově, ten jsme měli zvládnout. Ale doma jsme věřili, že musíme dvakrát vyhrát. Měli jsme dost příležitostí to zvrátit na naši stranu. Bohužel to nevyšlo, takový je hokej. Rozhodně bychom rádi hráli v neděli znovu,“ prohlásil 28letý forvard a člen širší slovenské reprezentace.

Zatrnulo vám, když v závěru třetí třetiny zůstal Jan Schleiss po hrubém Jaksově faulu bezvládně ležet na ledě?

Já byl v tu chvíli na střídačce a tu situaci jsem neviděl. Naštěstí Honza by měl být v pořádku.

Není vyřazení již v předkole odrazem limitu výkonosti týmu?

V hokeji může i papírově slabší tým přehrát favorita. Jsou možná mužstva, která mají nadstandardní možnosti, ale ani těm se nemusí pořád dařit .Naopak ten horší se může nakopnout a uspět. Což nám ale nevyšlo.

Možná proto, že nejproduktivnějším hráčem Plzně je obránce Petr Zámorský?

O ničem to zase tolik nesvědčí. Jsme jeden tým a je jedno, kdo góly dává.

Slabinou Plzně během celé sezony byly také přesilovky.

Chyběly góly, co povídat. Všichni se snažili dělat to nejlepší, a místy nám přesilovky i fungovaly. Ale když jsme to potřebovali, jako teď v předkole, tak jsme to nevyužili. Ta pětiminutová nás hodně mrzí, Litvínov pak tu svou využil.

Extraliga pro vás skončila, budete alespoň v televizi sledovat další zápasy ve vyřazovacích bojích o titul?

Budu dál trénovat, a jestli zbude čas, tak se podívám možná na semifinále či finále. Ale extra vyhledávat hokejové zápasy teď nebudu.

