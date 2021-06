Osmadvacetiletý rodák z Uppsaly přichází z celku druhé nejvyšší švédské soutěže Södertälje SK. Ludwig Blomstrand přichází prozatím na jeden rok.

Ludwig Blomstrand | Foto: hcp

„Ludwiga jsme viděli v několika zápasech na videu a splňoval naše požadavky. Je to velký, silný hráč s výbornou střelou a dobrým bruslením. Nezaměňoval bych to ale s tím, že je to stejný hráč jako Ryan Hollweg," uvedl na klubovém webu sportovní manažer HC Škoda Plzeň Tomáš Vlasák. „Sáhli jsme po něm, protože umí dávat góly a protože je silný v předbrankovém prostoru, kde nám důraz trochu chyběl. Není náhoda, že v minulých dvou sezonách vstřelil 28, respektive 20 branek," dodal Vlasák.