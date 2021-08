Jednatřicetiletý zkušený gólman s reprezentačními zkušenostmi působil v minulé sezoně v ruské KHL v dresu běloruského Dinama Minsk a nyní si hledá další angažmá. Plzeň po volném Furchovi sáhla poté, co Miroslav Svoboda, který se na západ Čech vrátil před sezonou z Vítkovic, má potíže se zdravím.

„Míra Svoboda má zdravotní problémy, které nechceme specifikovat, a čekají ho ještě další vyšetření. Proto jsme na tento fakt zareagovali a dočasně jsme angažovali Dominika Furcha. Zatím je to do konce září a podle vývoje situace se poté budeme domlouvat dále," komentoval Furchův příchod na klubovém webu sportovní manažer Tomáš Vlasák. „Dominik má samozřejmě ve smlouvě dodatek, že v případě zajímavé nabídky ze zahraničí může odejít i před koncem září," dodal zároveň člen trenérského štábu Škodovky.

Pražský rodák Furch odstartoval svou hokejovou dráhu v týmu Kobry. Zpočátku nastupoval jako hráč v poli, aby nakonec své místo našel v brance. Z Kobry posléze přešel do pražské Slavie a začal se objevovat i v národních mládežnických výběrech. Se Slavií zažil v extralize zlatou éru, když hned po svém nástupu k prvnímu týmu slavil zisk mistrovského titulu. V dalších sezonách k tomu přidal stříbro a dvakrát bronz. Před sezonou 2015/16 se upsal v KHL týmu Avangard Omsk, kde ochytal tři sezony. Následoval rok v dresu Severstal Čerepovec (KHL), sezona ve švédské nejvyšší lize v týmu Örebro HK a v uplynulé sezoně návrat do KHL v bráně Dinama Minsk. V roce 2016 si zahrál na mistrovství světa, na turnaji vychytal dvě nuly a získal ocenění pro nejlepšího gólmana (Česko skončilo páté). Zúčastnil se i světového šampionátu 2017 a Zimních olympijských her 2018 v jihokorejském Pchjončchangu.