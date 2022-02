Přitom Škodovka už s lotyšským olympionikem Dzierkalsem v sestavě přestála úvodní tlak Mountfieldu. Následně se hosté dvakrát utrhli do přečíslení dvou na jednoho, jenže gól nedali a přišla krutá lekce z produktivity.

Svoboda, který se po čase vrátil do plzeňské branky, ještě nadvakrát protaženým betonem sebral gól Lalancettovi, ovšem pak už domácí pálili ostrými.

Skóre pohotovou dorážkou otevřel Smoleňák. A hned po rozehrání se na Svobodu rozjel Jank a trefil mezírku mezi jeho betony. Dva góly během 14 sekund hosty otřásly.

„Inkasovat dvakrát takhle rychle po sobě, to by se nám stát nemělo. Soupeře to posadilo do sedla a vůbec to dalo ráz dalšímu průběhu zápasu. Domácí to pak měli snadnější,“ litoval švédský útočník Blomstrand, vyhlášený po boji nejlepším hráčem Plzně.

Domácí byli na koni a jejich dominanci potvrdil v závěru třetiny bleskovým úderem v přesilovce Kevin Klíma. Posunul si puk podél branky a bekhendem zavěsil.

Po pauze se na ledě přiostřilo, což už tak parádnímu duelu přidalo ještě na šťávě. Bylo na co koukat. Škodovka ještě zkoušela s nepříznivým skórem zatřást, jenže na Novotného v hradecké bráně nevyzrála ani v přesilovkách.

Jedna z výhod přišla poté, co Jank dohrál po odpískání Dzierkalse. Za hradeckou klecí se poté strhla šarvátka, plzeňský kapitán Kindl byl vykázán ze hry za odhození soupeřovy rukavice mimo led, přesilovku však hráli hosté. Znovu bez úspěchu.

Navrch tak měl v pohodě hrající Hradec, ve vzduchu visel čtvrtý gól, Svoboda však odolával. Skóre se měnilo až na přelomu druhé a třetí části, kdy naděje hostů utnul dvěma trefami Kevin Klíma.

V úvodu poslední třetiny zvyšoval v přesilovce na 5:0 pohodlně do odkryté branky soupeře a zkompletoval svůj první hattrick v extralize.

Bílkův tah Sýkorou vyšel, po půli si odbyl premiéru novic Holík

Plzeňský Blomstrand pak sice z levého kruhu konečně obral Novotného o nulu, jenže domácí jízdu za třemi body to neovlivnilo. Výsledek na konečných 6:1 pro Hradec zpečetil znovu Klíma, ale tentokrát Kelly.

„Zápasy v závěru základní části jsou těžké, protože každý o něco hraje. Prohráli jsme, soupeři se k nám přiblížili, ale bojujeme dál,“ řekl po utkání Blomstrand.

V boji o místo ve čtyřce svede Škodovka další důležitou bitvu v úterý, kdy doma od 17.30 hodin hostí sedmé Vítkovice.

Hlasy trenérů:

Tomáš Martinec (Mountfield): „Jsem rád, že jsme navázali na výkon z Pardubic. Myslím, že o vítězství rozhodla první třetina, kterou jsme sice neodehráli úplně skvěle, ale dali jsme tři důležité góly. Zbytek zápasu byl podle mě vyrovnaný. Plzeň měla šance a byla nebezpečná, ale my jsme vždycky v pravou chvíli dali gól a tím jsme tu její aktivitu utlumili. Výhra nás těší, ale musíme s pokorou pracovat dál.“

Václav Baďouček (Plzeň): „Základ naší prohře jsme dali v první třetině, ve které jsme hráli hrozně ustrašeně a během pěti minut jsme prakticky zápas prohráli. Protože proti takto silnému soupeři mít tříbrankové manko je smrtící. Byť jsme měli pár šancí na zdramatizování, tak jsme je bohužel nevyužili.“

MOUNTFIELD HK – ŠKODA PLZEŇ 6:1

Třetiny: 3:0, 1:0, 2:1. Branky a nahrávky: 13. Smoleňák (Oksanen, F. Pavlík), 13. Jank (Jergl), 18. Kevin Klíma (Blain), 40. Kevin Klíma (Nedomlel, Orsava), 41. Kevin Klíma (Ščerbak, Lalancette), 56. Kelly Klíma (R. Pilař) – 42. Blomstrand. Rozhodčí: Mrkva, Ondráček – Ganger, Klouček. Vyloučení: 9:8. Využití: 2:0. Střely na branku: 39:23. Diváci: 2460. Nejlepší hráči: Kevin Klíma – Ludwig Blomstrand.

Mountfield: F. Novotný – Nedomlel, Blain, R. Pilař, F. Pavlík, Jank, McCormack – Smoleňák, Lev, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – Pajer, Cingel, Orsava. Trenéři: T. Martinec, Čihák a Svoboda.

Plzeň: Miroslav Svoboda – L. Kaňák, Kvasnička, Graňák, Kremláček, Budík, J. Kindl, Hamšík – Blomstrand, Kodýtek, Schleiss – F. Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Malát, Mertl, Dzierkals – M. Lang, G. Thorell, J. Dufek. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.