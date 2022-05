„Na Honzu jdou od Jardy Modrého skvělé reference, díky kterým jsme si potvrdili naše povědomí – Pisky je ideální kluk do kabiny, který umí stmelit kolektiv. Navíc může do obranné dvojice dostat mladého kluka, s nímž je ochotný pracovat a učit ho. To jsou pro nás zásadní věci. Navíc je to zkušený borec, který má něco odehráno a měl by nám v defenzivě hodně pomoct. Jednoznačná volba, o Honzu jsme hodně stáli,“ uvádí k důležitému podpisu smlouvy na dva roky sportovní manažer HC Škoda Plzeň Tomáš Vlasák.

„Jsem poctivý obránce, který hraje tvrdě a důrazně. Budu se snažit odvádět svou práci nejlépe, jak dovedu. Na této poctivosti a práci mám postavenou celou svou kariéru a nic měnit nebudu. Nikomu nenechám ani centimetr ledu zadarmo!“ hlásí Jan Piskáček v rozhovoru, který tradičně přineseme dnes odpoledne.

Jan Piskáček

Obránce Piskáček se narodil v roce 1989 v Kladně, v místní hokejové líhni také začínal s hokejem. Prošel mládežnickými kategoriemi Středočechů až do juniorky. S tou se rozžehnal v roce 2007 a vydal se zkusit štěstí za oceán. Následující tři sezony odehrál v QMJHL (Québec Major Junior Hockey League) v týmu Cape Breton Screaming Eagles, kde se vypracoval v jednu z opor zadních řad. Bodově se mu nejvíce vedlo v ročníku 2008/09, kdy si v 73 zápasech připsal 46 kanadských bodů za 5 branek a 41 gólových asistencí.

Během působení za velkou louží se Piskáček pravidelně účastnil reprezentačních akcí osmnáctky i dvacítky, v letech 2008 a 2009 si zahrál na světovém šampionátu hráčů do 20 let. V České republice dosáhl s týmem na páté místo, v Kanadě o rok později na šesté. V roce 2010 se vrátil zpátky do Česka a zamířil domů do Kladna, kde strávil následující tři sezony. V té premiérové v české extralize ještě vypomohl prvoligovému Berounu, v následujících dvou už působil pouze mezi tuzemskou elitou.

V létě 2013 Piskáček poprvé v rámci svého působení v Česku opustil mateřský klub a přestoupil do pražské Sparty, která se stala jeho druhým hokejovým domovem. V klubu z hlavního města strávil celkem osm dlouhých sezón, po jednu z nich dokonce tým vedl s kapitánským céčkem. Nepostradatelným členem obrany byl ale po celých osm let. Výkony ve Spartě mu dokonce hned v jeho první sezóně vynesly nominaci do národního týmu, v jehož dresu odehrál tři zápasy.

Loňskou sezónu Piskáček (180 cm a 88 kg) odehrál v kompletně přestavovaném kádru Motoru České Budějovice, se kterým si došel pro bronzové medaile. Odehrál celkem 62 zápasů a zaznamenal 9 kanadských bodů.

Petr Tibitanzl