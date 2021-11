Plzeň – Švéd táhne v extralize svými góly hokejovou Škodu Plzeň. Jen v minulých osmi zápasech jich Ludwig Blomstrand nasázel hned devět. Úctyhodné! Z toho pětkrát se 28letý útočník trefil ve vítězných utkáních se Spartou. K hattricku přidal v nedělním duelu další dva góly včetně toho vítězného. „Je to hokej. Bývají časy, že vám to tam padá a někdy zase děláte všechno množné a gól ne a ne dát,“ komentoval střelec ze švédské Uppsaly svůj účet. V plzeňském dresu si v 18 zápasech zatím připsal 18 bodů za deset gólů a osm asistencí.

Čekal jste, že se vám bude v Plzni až takhle dařit?

Cítím se dobře, užívám si Plzeň, nové angažmá i extraligu. Máme skvělý tým a hokej mě baví. Jsem za to rád.

Výrazně jste se podepsal pod obě vítězství Škodovky nad Spartou. Jak jste utkání prožíval?

Obě byly hodně intenzivní. Přišlo spousta lidí, kteří nám vytvořili skvělou atmosféru, a to se hraje hned líp.

Naposledy při vítězství 6:3 jste ukázal, že ve svém rejstříku nemáte jen tvrdou ránu.

Cílem je dát gól a pokaždé vycházíte z dané situace. Třeba při mém gólu na 2:2 po mě šel brankář na bližší tyč, tak jsem to zkusil odrazem a se štěstím to tam spadlo.

Prozraďte, jak funguje chemie v útočné lajně s krajanem Gustafem Thorellem a Michalem Bulířem?

Gustaf je silný na puku, rád ho přidrží a stále něco vymýšlí. No a Bulda (Bulíř) je velice šikovný hráč s širokým záběrem. Na tréninku spolupráci hodně rozebíráme a je to znát. Doufám, že nám to tak půjde i dál.

A jak spolu ve švédsko-českém triu komunikujete?

Bulda se už pár švédských slovíček naučil (úsměv). Ne, komunikujeme spolu hlavně anglicky, protože jak čeština tak švédština nejsou zrovna lehké jazyky.