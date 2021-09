Radost elitnímu českému centru dělala i atmosféra v olomoucké hale. „Lidi byli úžasní. Je to jeden z důvodů, proč jsem se sem vracel,“ řekl vítěz Stanley Cupu.

A jak se na souboj s Plzní chystali Hanáci? „Po páteční výhře jsme si trochu oddechli, ale v neděli jsme už zase zařezávali. Je třeba se dál sehrávat,“ prohlásil olomoucký ofenzivní klenot David Krejčí. „Předtím jsem dlouho nehrál, a tak jsem rád, že jsem chodil do všech herních situací včetně oslabení,“ uvedl 35letý borec.

V prostřední části sice obhájci titulu srovnali na 1:1, ale Indiáni si po trefě Matyáše Kantnera vzali vedení zase bleskově zpět. „Bylo důležité, že jsme se po obdrženém gólu nenechali zatlačit a v dalším střídání jsme dali na 2:1. Dotahovat s Třincem nějakou ztrátu by bylo smrtící,“ podotkl autor možná klíčové trefy zápasu.

Zkušený gólman, který je ve Škodovce zatím do konce září, propustil z 24 třineckých střel jen jen dvě a výhrou si osladil premiéru před plzeňským publikem. „Klíčový byl týmový výkon celých šedesát minut. A pomohlo nám, že jsme Třinec nepustili do náskoku,“ zdůraznil Furch.

„Třinec je top tým ligy. Ale kluci hráli perfektně. Celý zápas drželi tempo, hodně stříleli a dotáhli jsme to do vítězného konce. Paráda,“ konstatoval brankář Dominik Furch.

O to cennější výhra nad nabitým celkem Ocelářů je.

„Situace je složitá. Uvidíme, zda alespoň někdo z těch hráčů bude schopný nastoupit. Snad Thorell by se v týdnu mohl konečně zapojit do utkání,“ uvedl plzeňský trenér Václav Baďouček.

No a rovněž jinou Plzeň nadále sužují zdravotní problémy. Proti Třinci se Škodovka musela vedle zraněného Thorella obejít bez centrů Musila s Kodýtkem. V obraně chyběl distancovaný Jiříček a zápas navíc nedohrál Schleiss.

S Kohouty totiž Západočeši vypadli v posledním play-off hned v předkole překvapivě hladce 0:3 na zápasy a mají jim co oplácet.

Plzeňští Indiáni, na snímku zleva Tomáš Mertl a Filip Suchý, míří do Olomouce povzbuzeni výhrou nad třineckými Oceláři. | Foto: Deník/Veronika Zimová

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.