Nebylo to taková demolice, jako když v úvodu října nasázeli Rytířům v Chomutově osmičku (8:1), ale i z druhého střetu s Jágrovými zbrojnoši vyšli hokejisté Škody Plzeň vítězně.

Zápas 27. extraligového kola vyhráli Indiáni doma 4:1, odčinili tak předchozí výkon v Liberci (2:4) a v tabulce se posunuli na třetí příčku. Dva góly vítězů zařídil produktivní Bulíř, tři asistence si připsal obránce Čerešňák, nastupující dál s kapitánským céčkem.

Ačkoliv Rytíře přivedl do Plzně velmistr Jágr, což by jindy zvedlo zájem fanoušků, kvůli novým anticovidovým restrikcím mohla utkání Škodovky s předposledním Kladnem sledovat jen tisícovka šťastlivců. Hlouček skalních fans v hledišti se sice snažil, ale atmosféru v prochladlé hale neměl šanci rozpumpovat. „Diváci nám vždy hodně pomáhali a je smutné se teď dívat na prázdné ochozy, ale musíme se s tím srovnat,“ říkal plzeňský útočník Matyáš Kantner.

Kníratý Pernica: Ze srandy jsem tipoval 4:0, ale vylepšili jsme to o dva góly

Příliš hokejové krásy zápas nepobral. Plzeň byla od začátku lepším týmem, ale proti bojovnému soupeři se dlouho nedokázala prosadit.

Ve třinácté minutě šla Škodovka už do vedení, když rozjetý Bulíř rychlým švihem napálil puk pod horní tyčku kladenské klece.

V úvodu prostřední části si sice domácí koledovali, soupeř měl pár šancí, ale nic z toho. „Vypadli jsme se soustředěnosti, ale přestáli jsme to bez úhony,“ konstatoval Baďouček.

Škodovka pak bleskově využila přesilovku, když vyloučeného Plekance jen po šesti sekundách vrátil na led druhým gólem v utkání Bulíř.

Vzápětí domácí znovu vyrazili na zteč, Kodýtkova rána cinkla o kladenskou tyčku, ale po zkoumání u videa se skóre neměnilo. Kodýtek byl blízko gólu i v následném oslabení, ale po Schleissově brejku minul už odkrytý cíl. Až v závěru třetiny se po Čerešňákově pobídce prosmýkl do střelecké pozice Kantner a mezi nohy brankáře Bowa zvýšil na 3:0.

Hned po pauze sice hosté stav korigovali, následně ale explzeňský Indrák srazil Thorella po přerušení hry a zápas nedohrál. Domácí početní výhodu nezúročili, ale hosté pak tři a půl minut před koncem riskli hru bez brankáře a Mertl trefou do opuštěné klece zpečetil zisk tří bodů.

V úterním pokračování nejvyšší soutěže se Plzeň představí na ledě posledního Zlína.

Hlasy trenérů:

Václav Baďouček (Plzeň): „Měli jsem dobrý vstup do zápasu, slušný pohyb a navíc jsme se tlačili do zakončení. Následně nás ale přibrzdila dvě zbytečná vyloučení, přesto jsme tu třetinu vyhráli 1:0. V úvodu druhé části jsme vypadli ze soustředěnosti, ztráceli jsme kotouče, ale vše jsme ustáli. Navíc jsme si pomohli přesilovou hrou na 2:0 a hodně důležitý byl ten gól v závěru na rozdíl tří branek. Kladno to mohlo poté trošku zdramatizovat, jenomže ta pětiminutová přesilová hra pak hosty přibrzdila. Zbytek třetí třetiny už jsme odehráli dobře. Já jsem hrozně rád, že po nepovedeném zápase v Liberci, se kluci vrátili na vlnu, kterou chceme. Hráči ten zápas odpracovali a patří jim poděkování.“

David Čermák (Kladno): „Jsme zklamaní jak z výsledku, tak z našeho výkonu. Poslední dobou jsme neměli moc zápasů, v Plzni jsme hráli po týdenní pauze a měli jsme být čerství, jenže nám chyběl pohyb i důraz v místech, odkud padají góly. Když jsme dokázali snížit na 1:3 a mohli jsme se vrátit do zápasu, tak jsme udělali zbytečný faul, který rozhodl o osudu zbytku utkání.“

ŠKODA PLZEŇ – RYTÍŘI KLADNO 4:1

Třetiny: 1:0, 2:0, 1:1. Branky a nahrávky: 13. Bulíř (G. Thorell, Čerešňák), 30. Bulíř (Čerešňák, Mertl), 38. Kantner (Čerešňák, L. Kaňák), 58. Mertl (M. Lang, Dzierkals) – 41. K. Wood (Jágr, Filip). Rozhodčí: Jeřábek, Horák – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:0. Střely na branku: 32:28. Diváci: 1 000. Nejlepší hráči: Michal Bulíř – Landon Bow.

Plzeň: Miroslav Svoboda – L. Kaňák, Čerešňák, Kremláček, Jiříček, Kvasnička, Budík, Graňák – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – F. Suchý, Kodýtek, Schleiss – Kantner, F. Přikryl, M. Marcel. Trenéři: Říha a Baďouček.

Kladno: Bow – Kehar, Dotchin, K. Wood, Ticháček, J. Suchánek, Baránek, Donaghey – Zikmund, Plekanec, Jágr – A. Kubík, M. Beran, Kristo – Račuk, Melka, Machala – Filip, M. Indrák. Trenéři: Čermák, Burger, Paul a Kregl.