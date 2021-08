Na hokej se půjde také v Plzni, i když jen ti fanoušci, kteří jsou držiteli permanentních vstupenek na novou sezonu 2021/22.

Hráči Škodovky trénují na ledě třetí týden a čeká je první ze šesti přípravných duelů, které mají v plánu do zářijového startu nejvyšší domácí soutěže.

Na úvod se Indiáni střetnou ve čtvrtek v domácí Logspeed CZ Aréně od 17.30 hodin s Motorem České Budějovice. S týmem, který elitní českou scénu neopustil jen díky tomu, že v covidem ovlivněné sezoně byl sestup zrušen.

O to víc Jihočeši před dalším ročníkem nabíjeli svůj kádr. Sáhli i do Plzně. Vykoupili úderného útočníka Milana Gulaše a odlákali i zkušeného beka Romana Vráblíka. Ovšem nedá se předpokládat, že by Motor své největší hvězdy v čele s Gulašem nasadil hned do prvního herního testu.

„Zápas v Plzni odehrají hlavně mladší kluci. Většina těch starších nastoupí až v sobotu v Salcburku,“ potvrdil Patrik Martinec. „Do utkání půjdeme z plné přípravy a dopoledne předtím budeme ještě trénovat,“ doplnil asistent hlavního trenéra Jaroslava Modrého.

Podobně uvažují i v Plzni.

„K dispozici máme šest pětek a nastoupíme se čtyřmi lajnami. Chceme vidět hrát hlavně mladé a hráče, kteří jsou v týmu na zkoušku. A očekáváme, že se budou chtít ukázat. Nastoupí ale i někdo z těch zkušenějších, aby to mělo řád,“ prozradil člen tandemu plzeňských koučů Miloš Říha.

Indiány převzal po minulé sezoně spolu s Václavem Baďoučkem, a novou trenérskou dvojku, doplněnou ještě asistentem Tomášem Vlasákem, tak čeká zápasová premiéra. „Na tom, kdo za co bude během utkání zodpovídat, jsme domluveni prakticky od nástupu k týmu,“ neočekává zádrhely Říha.

Od hráčů kromě nasazení mimo jiné chce, aby dodržovali herní systém, který jim trenéři už nějaký čas ordinují. „Na systémových věcech makáme. Věci si postupně sedají, příprava je k tomu, aby se vše doladilo, ale jde nám i o výsledek. Nikdo nechce prohrát,“ zdůraznil Miloš Říha.

Vstup na čtvrteční utkání je podmíněn dodržováním platných epidemických opatření. Mimo jiné návštěvníci nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19, při vstupu se musí prokázat platným dokumentem o bezinfekčnosti (viz pravidla) a v aréně jsou povinni mít zakryté dýchací cesty respirátorem FFP2. Netýká se dětí do 6 let.

Před halou bude pro fanoušky připraveno mobilní testovací centrum, a to od 16.00 do konce první třetiny zápasu.