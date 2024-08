Indiáni vyhráli předchozí dva zápasy – se Spartou 1:0 po nájezdech a v Mladé Boleslavi 3:1. Karlovy Vary mají za sebou tři přípravná utkání – se Sokolovem (4:5) i s Litvínovem (2:3) padly na nájezdy, ale americký tým Cornell University porazily 3:0.

„Je to příprava a i tak je potřeba do toho dát všechno a být dobře připraven na sezonu. Řekl bych, že letos se to hodně zvedlo a věřím, že i výsledkově to bude mnohem lepší než minulou sezonu,“ řekl klubovému webu 17letý obránce Škody Plzeň Jan Skok.

Permanentkáři mají vstup na domácí přátelská utkání zdarma, ostatní zaplatí 100 korun na jeden zápas.