„V Plzni se mi moc líbí a zatím jsou ke mně všichni milí (úsměv). Tréninky jsou těžké, ale je dobré dostat to na ledě do nohou a tvrdě makat. Zatím je všechno perfektní,“ hlásil mladý forvard, od něhož se čeká, že do hry týmu vnese zámořský říz.

Co vás přitáhlo do Plzně?

Myslím, že právě herní styl, který je mi vlastní. Pro tým byl potřebný, a proto jsem z Plzně dostal nabídku. A když přišla, byl jsem strašně rád, o klubu jsem neslyšel špatného slova. Naopak. Jsem moc rád, že budu hrát i před nejlepšími fanoušky v lize. I na to se moc těším.

Kdy jste pochopil, že vám sedí tvrdá hra? Role „zlého muže“, nepříjemného pro každého soupeře?

Věřím, že umím obojí. Střílet góly i pořádně přitvrdit. Odmalička jsem se snažil být nepříjemný na obou stranách kluziště. Ne každý může jen dávat góly, v týmu potřebujete i jiné typy hráčů. Jsem vlastně pyšný na to, jakou roli mám zastávat. Je to prostě můj styl. Ale věřím, že k tomu přidám i nějaké branky.

Jak jste prožil léto? Trénoval jste se starším bratrem Williamem, který je rovněž hokejistou a působí v zámořské AHL?

Ano a bylo to super. Doma jsem strávil hodně času s rodiči i s bratrem. Mám štěstí, že jsem z Ottawy, což je hodně hokejové město. Máme výbornou tréninkovou skupinu, kde jsou i hráči z NHL, kteří se připravují individuálně. Pro mě bylo dobré, že jsem s nimi mohl trénovat téměř denně v jedné skupině.

Došlo i na badminton, který skvěle ovládají vaši rodiče a mimo jiné reprezentovali Kanadu na olympijských hrách v Barceloně 1992?

Samozřejmě (úsměv). Badminton mám opravdu rád. A oba rodiče badminton stále živí. Mamka je středoškolská učitelka a učí také badminton, táta stále hraje ve velkém ottawském klubu. Myslím, že i já jsem v badmintonu docela dobrý. Nemám ani jinou možnost, rodiče by mi neodpustili, kdybych ho hrál špatně (smích).

Mimochodem víte, že nejlepší český badmintonista a domácí šampion Jan Louda je z Plzně?

Opravdu? To je skvělé. Mohl bych si s ním zahrát? To bych moc chtěl! Pokud by šlo domluvit zápas, bylo by to úžasné. Skutečně bych se s ním chtěl potkat.

Hokej i badminton vám zdá se jdou. Jak jste si vedl jako vodák při splouvání Berounky? Prý to pro vás byla úplná novinka.

Přesně tak. Jsem kluk z města a na vodě jsem byl poprvé. V lodi jsem jel s Ludwigem (Blomstrandem). Začínal jsem u kormidla, ale ukázalo se, že to nebyla dobrá volba (smích). Pak jsme se prohodili a už to šlo. Strašně jsem si vodu užil. Byla to ta nejlepší věc, kterou jsme pro utužení kolektivu mohli udělat. Poznali jsme se, mám pocit, že jsem tady už deset let. Moc mi to pomohlo, abych zapadl do kolektivu.

K vodě patří spaní pod stanem, večerní táborák a zpívání při kytaře. I to se vám líbilo?

Jo, hodně jsme po večerech zpívali. A spali jsme tři v jednom stanu. Já, Ludwig (Blomstrand) a Aleksi (Rekonen). Stan jsme měli půjčený od Honzy Piskáčka, jinak bychom museli spát pod širákem. I tak to bylo srandovní, představte si tři statné chlapy v jednom stanu. Byl fakt plný (smích). Ale pořád lepší než spát pod širým nebem.

Jaké písničky jste si u ohně prozpěvovovali?

České songy, které podle názvu vůbec neznám, ale snažil jsem se k ostatním přidat alespoň na refrén. Česká muzika se mi líbí, v rádiu už pár písní poznám a snažím se pochytit pár slovíček.

Došlo i na plzeňské pivo?

Jasně. Plzeňské mi chutnalo víc než minulou sezonu Ostravar ve Vítkovicích, ale rozhodně se necítím jako nějaký pivní expert. Ale plzeňské je moc dobré.

Jiříček měl pozitivní test a do Kanady zatím neodletěl