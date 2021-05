Hokejové Škodovce začalo osm týdnů drilu

Tak už jim to zase začalo. Měsíc a půl po kolapsu v předkole play-off s Olomoucí se hokejisté Škody Plzeň vrhli do přípravy na extraligu. Výjimečný ročník nejvyšší soutěže s 15 účastníky by měl začít 15. září.

Příprava hokejistů HC Škoda Plzeň. | Foto: Deník/Veronika Zimová

Indiáni nejprve absolvovali povinné testy na covid a následně první trénink. Trénovali ve značně obměněné sestavě, už bez největší hvězdy Milana Gulaše a pod vedením nové dvojice trenérů Václav Baďouček, Miloš Říha, kterým je jako asistent k ruce sportovní manažer Tomáš Vlasák. „Šlo o trénink na zapracování, protože kluky v úterý a ve středu čekají na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze fyzické testy. Tak aby do toho nešli z voleje,“ uvedl Baďouček. Někdejší obránce Škodovky zažívá jako trenér v mateřském klubu premiéru. „Vracím se po 31 letech a je to příjemné nosit zase znak s Indiánem,“ přiznal zkušený kouč, který naposledy vedl v první lize Vrchlabí. Chystal si pro tým úvodní řeč? „Chystal je asi silné slovo, ale něco jsem si do hlavy dal. Víceméně šlo o obecné věci, protože než vyjedeme na led, bude dost času si s kluky popovídat jednotlivě a ujasnit si vzájemná očekávání,“ vysvětloval Baďouček. Plzeň prohrála s Duklou, čtyřku však uhájila Přečíst článek › Ačkoliv na změny v plzeňském kádru neměl s kolegou Říhou výraznější vliv, se složením týmu je vcelku spokojený. „Jestli mě něco mrzí, tak snad jen odchod Petra Straky, což je velmi platný hráč, bojovník. Zkoušel jsem s ním mluvit, ale byl rozhodnutý a názor nezměnil,“ uvedl trenér s tím, že o Milanu Gulašovi se nemá cenu bavit. „V extralize jde o nadstandardního hráče, ale nějak se rozhodl a jeho odchodem se otevírá prostor pro kluky, kteří už mají něco za sebou a měli by převzít role lídrů,“ zdůraznil. Škodováci na úvod trénovali na hřišti u Logspeed CZ Arény a následně vyběhli do lesoparku Homolka. S týmem se připravovali i dva staronoví borci – brankář Miroslav Svoboda a útočník Jan Schleiss, posily z Vítkovic. Ale také obránce Peter Čerešňák, který se vrací po zranění. I tak měli trenéři k dispozici zatím jen torzo kádru. „Sešlo se nás šestnáct, ale to neznamená, že nepracujeme naplno,“ zdůraznil Baďouček. Trenéři postrádají reprezentanty, kteří teprve nedávno skončili v národním týmu (Kodýtek, Pour a Suchý) a dostali čas na zotavenou. Dále juniory, co jsou s osmnáctkou na mistrovství světa (David Jiříček, David Špaček, Marcel Marcel). A pětice hráčů Michal Bulíř, Dominik Graňák, Viktor Lang, Tomáš Mertl a Gustaf Thorell trénuje individuálně. Hokejová Škodovka odkryla posily, největším esem je Bulíř Přečíst článek › Na suchu čekají Indiány dva třítýdenní bloky v Plzni, zakončené soustředěním na Šumavě. V domácím prostředí budou hokejisté trénovat v areálu Logspeed CZ Arény, ale také na Lochotíně, v Hradišti nebo na Homolce,“ prozradil kouč. „Na Šumavu vyrazíme koncem května a června. Poté bude volno a znovu se sejdeme 20. července. Hráči absolvují kondiční testy a 26. července vyjedeme na led,“ nastínil Baďouček další program. Jeho tvůrcem je stejně jako dřív kondiční trenér Jan Snopek. „Honza to má dobře nastavené a my s Milošem Říhou do toho přidáme jen nějaké své věci,“ podotkl Baďouček. Sestavu pro extraligu s Říhou zatím nerýsují. „Probrali jsme složení řad i speciálních formací z minulé sezony a teď se začneme bavit o změnách, které určitě nastanou. Na zformování týmu máme příští dva měsíce,“ zdůraznil člen trenérského štábu. Jasno není ani o adeptovi, který by po Gulašovi převzal kapitánské céčko. „Jsem zastáncem toho, že navrhneme nějaké kandidáty a na týmu bude, aby z nich zvolil kapitána,“ uzavřel Václav Baďouček.