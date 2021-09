Nový ročník nejvyšší domácí soutěže zahájí modrobílí bojovníci pátečním duelem v Pardubicích a pak v neděli přivítají doma mistry z Třince.

Tak si shrňme dozvuky generálky.

Pozitivem je určitě vítězství. Byť se na ledě o patro níž hrajícího soupeře nerodilo lehce, tak Plzeň nakonec spláchla pachuť z předchozích dvou porážek.

To Škodovka padla doma s Mladou Boleslaví 1:5, následně půlku týmu srazila viróza a po vynucené pauze přišla hrůza v Sokolově, kde ostudně vypadající manko 0:4 zkorigovali extraligisté až v závěru na porážku 3:4. A teď si Indiáni zase připomněli radost z vítězství.

Druhým plusem pro zdravotními trabli sužovanou Plzeň je vyprazdňující se marodka.

Na té v současné době vedle brankáře Miroslava Svobody figurují útočníci Gustaf Thorell, Filip Suchý a Pavel Musil. A v pondělí by mohlo být zase líp, jak naznačil trenér Václav Baďouček. „To už snad naše marodka bude téměř prázdná a sejdeme se před extraligou, jak bychom si představovali,“ vyslal povzbudivou zprávu kouč.

A třešnička na dortu? Jasně paráda brankáře Dominika Pavláta, která skončila gólem na 4:2.

Už předtím se 21letý plzeňský gólman blýskl, když ramenem odklonil slávistický projektil mířící pod horní tyč, a následně se sám zapsal mezi střelce. Slavia ve snaze vyrovnat riskla hru bez gólmana a Pavlát toho využil.

U vlastní brány zpracoval nahozený puk, zamířil a dalekonosným lobem přes celé kluziště trefil opuštěnou klec Pražanů. Nevídaný kousek.

„Trochu jsem se bál, protože jsem před sebou viděl spoustu hráčů a cítil jsem zodpovědnost vůči týmu. Ale pak jsem si řekl, proč to nezkusit. A i když původně jsem chtěl pouze puk vyhodit, tak jsem hrozně rád, že to tam spadlo,“ popsal brankář svou neskutečnou trefu.

Puk, kterým skóroval, si schoval na památku. „Uzmul ho pro mě Kuba Vais (kustod a masér),“ potvrdil.

Pavlátův zásah pochopitelně zdvihl bouřlivou reakci spoluhráčů. „Kluci říkali, že jsem dal více gólů než někteří hráči za celou přípravu. (smích) Ale ne, důležité bylo, že jsme vyhráli, protože jsme teď neměli povedené zápasy,“ konstatoval rodák z jihu Čech. „A jestli budu něco platit do kasy? No, asi mě to nemine,“ připustil s úsměvem.

Teď jen aby dobrá nálada vydržela Škodovce i po startu extraligy.