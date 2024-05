Indiáni trénují v areálu plzeňské Logspeed CZ Arény pod taktovkou kondičního trenéra Jana Snopka. Znám je i program přípravných zápasů.

Extraligovému áčku hokejové Škody Plzeň začala nová éra. S čerstvě jmenovaným trenérským štábem v čele s Josefem Jandačem zahájili Indiáni přípravu na nový ročník nejvyšší soutěže. Start byl tradiční. Hráči absolvovali Wingate testy a nyní pod dohledem kondičního trenéra, jímž je dál Jan Snopek, absolvují v areálu plzeňské Logspeed CZ Arény úvodní tréninkový blok zaměřený na vytrvalost a pohyblivost. Tahle část vyvrcholí v úvodu června týdenním soustředěním rovněž v domácím prostředí.

Následovat bude týden regenerace, aby se poté hokejisté v přípravě zaměřili na sílu, rychlost a obratnost. Celý blok zakončí v polovině července opět týdenní soustředění v Plzni po němž budou mít hráči týden volna. Na led by měli Indiáni vyjet poprvé v pondělí 22. července a necelý měsíc poté odehrají první z devíti plánovaných přípravných zápasů. A bude to ve velkém stylu. V úterý 13. srpna se Škoda střetne doma se Spartou. Vedle toho Západočeši vyzvou v přípravě ještě Mladou Boleslav, karlovarskou Energii, Kladno a německý tým Crimmitschau. Manévry před extraligou zakončí Indiáni v Soběslavi, kde se 12. září utkají s českobudějovickým Motorem. Do nového ročníku nejvyšší tuzemské soutěže vstoupí Škoda Plzeň ve středu 18. září ve Vítkovicích a ve druhém kole v pátek 20. září přivítají modrobílí doma Litvínov.

Program přípravných zápasů

úterý 13. 8. (17.30): Škoda Plzeň - Sparta Praha

čtvrtek 15. 8. (17.00): Mladá Boleslav - Škoda Plzeň

úterý 20. 8. (17.30): Škoda Plzeň - Karlovy Vary

čtvrtek 22. 8. (17.30): Škoda Plzeň - Mladá Boleslav

úterý 27. 8. (17.30): Škoda Plzeň - Kladno

pátek 30. 8. (19.30): Crimmitschau - Škoda Plzeň

úterý 3. 9. (čas bude upřesněn): Karlovy Vary - Škoda Plzeň

pátek 6. 9. (19.00): Škoda Plzeň - Crimmitschau

čtvrtek 12. 9. (Soběslav, 17.30): České Budějovice - Škoda Plzeň