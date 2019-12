Fanoušci z plzeňského kotle vítali hokejové Indiány rozžehnutými prskavkami a hráči se jim odměnili.

Škodováci v pátečním zápase 28. extraligového kola rozdrtili doma Litvínov 6:2, zlomili sérii dvou porážek a zároveň hostům zabránili vyhrát potřetí v řadě.

Hvězdou večera byl plzeňský kapitán Gulaš, který k zisku tří bodů přispěl dvěma góly a dvěma asistencemi.

Přitom Verva začala skvěle a už po 39 sekundách využila zmatků v plzeňské defenzivě. Z dálky se přesně trefil Pavelka – 0:1. Indiány to však neotřáslo a předvedli bleskový obrat.

V šesté minutě Straka propálil z mezikruží hostujícího gólmana Januse (1:1) a po dalších 39 sekundách už Plzeň vedla. Gulaš přihrával zprava a prudký puk usměrnil zblízka do litvínovské sítě Pulpán – 2:1. Pro zkušeného obránce, který po nepříjemném zranění v obličeji hrál teprve čtvrtý zápas, šlo o první gól v sezoně.

O minutu později pak Škodovka využila početní výhodu. To Gulašovu střelu z levého kruhu dorazil mimo Janusův dosah Němec – 3:1.

Plzeň neměla stále dost a v další přesilovce se plzeňský kapitán zapsal poprvé mezi střelce. To Gulaš projel do útočného pásma a z pravého kruhu pálil přesně mezi Janusovy betony – 4:1.

V závěru třetiny byli ale rychle po sobě vyloučeni dva Indiáni, po pauze k nim přibyl ještě třetí domácí borec a Litvínov z dlouhé výhody vytěžil snížení. Gólman Frodl sice dlouho odolával, ale už při hře pět na čtyři skóroval do odkryté klece Kašpar – 4:2.

To již branku Vervy místo Januse hájil Honzík, ale ani on čisté konto neudržel. Také Škodovka využila přesilovku, a to hned dvakrát.

V běžící 30. minutě unavený bránící kvartet hostů včetně brankáře propálil od modré Čerešňák (5:2) a krátce poté Gulaš v další výhodě ranou bez přípravy pojistil domácí vedení na 6:2.

Plzeňský ofenzivní fantom, vévodící extraligové produktivitě, své už tak tučné konto zvýšil na 49 bodů (26 zápasů, 25 gólů + 24 asistencí).

Ve třetí části si už Škodovka přes snahu hostů s přispěním jistého Frodla náskok zkušeně pohlídala a nedala hostům ani pomyslet na nějaký zázračný obrat.

„Odehráli jsme velmi špatný zápas a s tím výkonem jsme neměli proti Plzni nejmenší šanci,“ uznal litvínovský asistent JindřichKotrla.

Naopak plzeňský trenér Ladislav Čihák ocenil, že záhy inkasovaný gól týmem neotřásl. „Mančaft zareagoval a dal rychle tři góly. Výrazně jsme přidali na pohybu, k tomu velmi dobrá hra s pukem a jako bonus přesilové hry, které utkání rozhodly. Ale i v oslabení kluci plnili, co měli a šli jasně za vítězstvím,“ prohlásil kouč.

Poslední zápas před Vánoci sehraje Škodovka v neděli v Hradci Králové.

HC Škoda Plzeň - HC VERVA Litvínov 6:2

Třetiny: 4:1, 2:1, 0:0. Branky a nahrávky: 6. Straka (Eberle), 6. Pulpán (Gulaš, Mertl), 7. V. Němec (Gulaš, Budík), 19. Gulaš (Budík), 30. Čerešňák (Indrák, Kracík), 32. Gulaš (Mertl, Kantner) – 1. T. Pavelka (Kašpar, Jánošík), 22. Kašpar (Trávníček, T. Pavelka). Vyloučení: 5:7. Využití: 4:1. Střely na branku: 30:31. Počet diváků: 5885.

HC Škoda Plzeň: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Jank, Vráblík, Pulpán (A), Moravčík, L. Kaňák – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – Malát, Kracík, V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle – Pour, Indrák, Rob.

HC VERVA Litvínov: Janus (21. Honzík) – L. Doudera, Jánošík (A), T. Pavelka, Kudla, Baránek, J. Říha, Kubát – F. Lukeš, V. Hübl (C), Petružálek – Jarůšek, M. Hanzl (A), Kašpar – Trávníček, Mahbod, Hedberg – Jurčík, J. Mikúš, Válek.