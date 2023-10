Čtvrteční předehrávka 10. extraligového kola začíná v Logspeed CZ Aréně v 17.30 a Indiáni chtějí navázat na výhru s Vítkovicemi.

Plzeňský trenér Petr Kořínek. | Foto: hcplzen.cz

Naposledy v neděli udolali hokejisté Škody Plzeň doma Vítkovice 1:0 a nejsou v extralize nejhorší. Ubojovanou výhrou přervali sérii šesti porážek, na poslední místo srazili tým z Ostravy, jenže lepší časy přivane jen další zisk.

Navázat na hubené vítězství zkusí Škodovka ve čtvrtek, kdy v předehrávce 10. kola vyzve od 17.30 znovu doma Kometu Brno.

„Po těch těsných porážkách o branku jsme potřebovali urvat zápas, což se povedlo, takže atmosféra v kabině se lehce uvolnila. Jenže je třeba dál bodovat. Nejlépe přidat další vítězství,“ říká plzeňský trenér Petr Kořínek.

Nebude to snadné.

Jestliže Vítkovice se momentálně trápí podobně jako Plzeň a problém dát gól mají i největší hvězdy Ridery jako Mueller, Krieger nebo Lakatoš, tak Kometa po špatném rozjezdu zdá se chytá dech.

Po třech prohrách rezignoval kouč Patrik Martinec a jeho místo zaujal asistent Jaroslav Modrý. Brno ještě padlo, ale pak vyhrálo čtyři z pěti duelů a naprázdno vyšlo jen na ledě vedoucích Pardubic. Aktuálně je Kometa, jejíž dres obléká i explzeňský bek Lukáš Kaňák, devátá, o čtyři body před Škodou.

„Na začátku se trápili, teď se možná trochu nadýchli, ale extraliga je dál vyrovnaná. V čele je pár top mančaftů, další pořadí je těsné a počítá se každý bod. Zvlášť doma chceme zvítězit,“ zdůrazňuje trenér Kořínek.

Šestapadesátiletý kouč zažil drhnoucí rozjezd extraligy už před rokem. Tehdy se ujal plzeňského áčka s Františkem Bombicem pod dohledem generálního manažera Martina Straky jen po dvou porážkách s vědomím, že všechny další zápasy už budou mít charakter play-off.

„Nejde polevit, v každém utkání se rvete až do konce s nejistým výsledkem. Stojí to spoustu sil, fyzických i psychických, a nahoru vám pomůže jen nějaká bodová série. To konečně platí i teď v naší situaci,“ potvrzuje Petr Kořínek.

A očekává, že i s Kometou to bude urputný boj víc než hokej na krásu.

„Jak Brno, tak my potřebujeme body. Do zápasu musíme dát maximum, jen tak můžeme uspět,“ míní hlavní kouč Škodovky.

Nad Indiány navíc visí ultimátum vedení klubu, že na zlepšení výkonů mají tři zápasy, jinak nastanou změny v kádru. V Olomouci ještě Plzeň padla 2:3, poté skolila Vítkovice a teď se srazí s Kometou. „Když se nedaří, tak se hledají cesty ke zlepšení, zvažují se případné výměny hráčů i další kroky,“ připouští bez dalšího komentáře Petr Kořínek.

Byl jsem nastavený jako na play-off, říká brankář Pavlát