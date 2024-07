„Vyjeli jsme na led, je to začátek, pro hráče je to náročné a nějaké pocity se teprve dostaví. Noví jsme my trenéři, z půlky je nové mužstvo a pár kluků teď ještě přišlo. Příprava nám něco ukáže, ale to hlavní přijde až se začátkem extraligy,“ prohlásil 55letý Josef Jandač, klubovými i reprezentačními štacemi otřískaný kouč, který se k trenérské práci vrací po dvouleté pauze.

Kromě dříve představených posil (brankáři Malík, Hrenák, obránci Merežko, Rubins, útočníci Lalancette, Archambault, Klepiš) si Jandač s asistenty Jiřím Vebrem a Václavem Pletkou otestuje v přípravě i čtveřicí noviců na zkoušku.

Vedle obránce Patrika Brůny a odchovanců Radka Mužíka s Matyášem Borákem se o indiánský dres popere také zkušený Dominik Simon. Záhy třicetiletý forvard naposledy působil v Českých Budějovicích a před deseti lety se zrovna ze Škodovky odpíchl k angažmá v NHL. Teď by se v Plzni rád pokusil o restart uvadající kariéry.

„Minulé dva roky se Dominik (Simon) potýkal s problémy, ale my jsme se rozhodly dát mu příležitost a uvidíme, jak se jí chopí,“ uvedl Jandač s tím, že to samé platí i o dalších zkoušených hráčích.

„Jdou se poprat o svou budoucnost. Další věc je, že potřebujeme mít kádr trochu širší. Nikdy neodehrajete celou soutěž jen se čtyřmi pětkami,“ poznamenal kouč.

Právě kvůli tomu zalovilo vedení plzeňského klubu v Pardubicích a čerstvě oznámilo příchod 22letého útočníka Tomáše Urbana na roční hostování. Ten i část uplynulé sezony odehrál jako host v Litvínově a nyní se znovu nevešel do nabitého kádru Dynama.

A jak bude vypadat další program Indiánů? „První dva dny jsou náběhové, aby si hráči osahali výstroj a od pondělí se začneme věnovat už i systémovým věcem. Zároveň ale budeme stále klást důraz na přípravu mimo led,“ zdůraznil Jandač.

K vyladění sestavy a zažití herního stylu poslouží Škodovce devět přípravných zápasů, první sehrají Indiáni v úterý 13. srpna doma se Spartou. Nový ročník extraligy zahájí Plzeň ve středu 18. září duelem ve Vítkovicích.

Kádr HC Škoda Plzeň - brankáři: Dávid Hrenák, Nick Malík.

Obránci: Tomáš Dujsík, Adam Jiříček, David Kvasnička, Daniel Malák, Igor Merežko, Jan Piskáček, Kristians Rubins, Jan Skok, Petr Zámorský, Patrik Brůna (na zkoušce).

Útočníci: Olivier Archambault, Adrián Holešinský, Miroslav Indrák, Filip Jansa, Jakub Klepiš, Christophe Lalancette, Jakub Lev, Tomáš Mertl, Jan Schleiss, Tim Söderlund, Jakub Šiler, Tomáš Urban, Dominik Simon (na zkoušce), Radek Mužík (na zkoušce), Matyáš Borák (na zkoušce).