Trenér Petr Kořínek (vlevo) s Martinem Strakou na plzeňské střídačce během utkání s Kladnem, v němž Škodovka padla v prodloužení. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Na úvod slibný výkon a vítězství nad obhájci titulu z Třince a pak zmar, pět porážek v řadě, jen čtyři body na kontě a předposlední místo v tabulce. Už loni špatně začali, nechtěli to opakovat, jenže hokejisté Škody Plzeň v úvodu extraligy znovu ztrácejí.

Naposledy v neděli nezvládli doma bitvu s Kladnem. Vyrovnaný zápas dvou nejhorších celků hokejové extraligy – předposledního s posledním – plný zvratů, rozseklo až prodloužení. Výhru 5:4 slavili hosté, přesto Indiáni díky lepšímu skóre zůstali před Rytíři.

Přitom boj o poslední místo v rámci sedmého kola začal pro Škodovku příznivě. V 11. minutě poslal domácí do vedení Ondřej Matýs.

„První třetina nebyla špatná, dostali jsme se do vedení, navíc jsme přečkali tři oslabení. Zkraje druhé periody jsme navíc dali i druhý gól. Jenže soupeř to pak čtyřmi brankami otočil, takže i bod bereme. V prodloužení jsme měli dvě tři šance, nicméně nedali jsme gól, zatímco oni z protiútoku hned skórovali,“ bilancoval divoké utkání 24letý útočník, který do Plzně přišel v létě z Pardubic.

Sérii porážek bere Matýs jako důrazné varování. „V Litvínově jsme podle mě mohli bodovat, o gól nám to uteklo doma s Českými Budějovicemi a těsné to bylo i s první Spartou. V Pardubicích už bylo znát, že kvality obou celků jsou někde jinde. Ale i s takhle silným kádrem hraje Dynamo jednoduchý hokej a toho bychom se měli držet i my,“ zdůraznil šikovný křídelník, který se proti Kladnu posunul už do prvního útoku.

A shrnutí výkonů Škodovky? Skvělí brankáři, solidní obrana, jenže útok je jalový. „Na každý gól se hrozně nadřeme,“ souhlasil trenér Petr Kořínek.

V pěti zápasech před srážkou s Kladnem si Indiáni připsali jen osm branek. Žádná sláva. Zvlášť když neskórují ani ti zkušení včetně posil, od nichž se nějaký gólový přínos očekával.

Plzeňští trenéři také přeorali složení útočných řad a v duelu s Rytíři nechali sedět dvě letní akvizice – Miroslava Indráka a amerického forvarda Luka Adama.

„Po těch nezdarech jsme chtěli dát týmu nový impuls,“ uvedl Kořínek.

K absenci Adama, který mezi Indiány přestoupil s vizitkou produktivního hráče, řekl: „Adam si stále ještě zvyká, proti Kladnu nehrál, ale příště zase bude. Šanci dostane,“ konstatoval kouč.

A připomněl, že i jeho loňský nástup na plzeňskou střídačku se odehrál po nepovedeném rozjezdu v soutěži. „Každodenní prací v tréninku, bojovností v zápasech jsme to tehdy zlomili a vyhrabali jsme se z nejhoršího. To platí i pro nynější situaci,“ zdůraznil Kořínek.

Jenže na nelichotivou pozici plzeňského áčka reagovalo i vedení klubu a ve zveřejněném prohlášení lze mezi řádky vyčíst i hrozbu, že stávající trenérská štáb by u mužstva skončil.

„Po pěti prohrách v řadě se nemůžeme tvářit, že jsme spokojeni s tím, co se děje na ledě. Pouze první domácí utkání proti Třinci bylo nejen výsledkově, ale i herně podle představ. V následujících hodinách a dnech budeme řešit všechny možné varianty, které pomohou změnit současnou situaci,“ píše se v prohlášení klubového představenstva na webu hcplzen.cz

Konečně v minulé ročníku došlo v Plzni k trenérské rošádě už po dvou kolech, kdy Václava Baďoučka a Milošem Říhou nahradili právě Petr Kořínek s Františkem Bombicem. Teď se zdá se chvěje židle i pod nimi.

Co je jisté, že Škodovka se v závěru týdne utká se sousedy v tabulce.

V pátek se třináctá Plzeň představí od 18 hodin na ledě jedenáctých Vítkovic a v neděli už od 15 hodin hostí Olomouc, která je dvanáctá.

