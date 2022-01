V extralize si tak o něco upevnili čtvrté místo – poslední přímou jízdenku do play-off. A o tu je enormní zájem. Vzhůru se snaží prodrat i další celky včetně Motoru, který teď Západočeši přibrzdili. Jenže na oslavy není čas.

Plzeňští se ve čtvrteční předehrávce 46.kola utkají znovu doma s Pardubicemi. Bitva čtvrtého týmu se třetím začne v Logspeed CZ Aréně za dozoru kamer O2 TV Sport v 17.30 hodin.

„Výhra nad Budějovicemi se počítá, neboť Jihočeši se na nás v tabulce tlačí. Musíme ale jet dál,“ burcoval brankář Dominik Pavlát

Právě 21letý gólman byl jedním ze strůjců vítězství nad Motorem.

Pavlát běžně kryje záda jedničce Miroslavu Svobodovi, ale poté, co dochytal předchozí derby v Karlových Varech dostal šanci proti Českým Budějovicím hned od začátku. Sice v úvodu neměl příliš práce, ale o to složitější to pro něj bylo. „První třetinu jsme na střely vyhráli 10:2 a v bráně jsem se musel hodně hýbat, abych se udržel v teplotě a koncentroval se na každou ránu,“ připustil Pavlát, který si v sezoně připsal čtrnáctý start a čtvrté vítězství. Přispěl k němu 22 úspěšnými zákroky.

Po úvodní třetině vedla Plzeň o gól, jenže Milan Gulaš, minulé čtyři sezony ještě lídr Škodovky, pak srovnal. Motor se nastartoval, zněly i tyčky domácí klece a zbytek pochytal právě Pavlát. „Jsem rád, že se mi povedlo pár dobrých zákroků,“ hlesl skromně rodák z Tábora, jenž se vypracoval v Chomutově a na západě Čech působí druhou sezonu.

Následně Indiáni dvěma slepenými góly odskočili do vedení 3:1 . „Na začátku třetí třetiny mi ještě zatrnulo při další velké šanci Milana Gulaše, ale záhy jsme pak dali čtvrtý gól, a to jsem si trošku odfouknul,“ usmíval se Pavlát.

Výhru v čase 48:33 zpečetil svým druhým gólem v zápase Michal Bulíř. Plzeňskému kanonýrovi nabíjel zadovkou od mantinelu Filip Přikryl, když předtím po skvělém napadání v pásmu hostů obral o puk jednoho ze soupeřů. Dvacetiletý útočník hrál vůbec povedený zápas.

Asistencí se podepsal pod oba Bulířovy góly a rozjel i akci, která skončila úvodní brankou Filipa Suchého. „Jsem rád, že jsem pomohl týmu a že se naše formace dokázala prosadit,“ říkal Přikryl.

Ze čtvrté lajny se posunul do elitního útoku Škody a skvěle sem zapadl. Jestliže celkově má na kontě deset kanadských bodů (3 góly + 7 asistencí) tak šest z nich si připsal v minulých čtyřech utkáních.

„Dostávám víc prostoru než předtím a mám vedle sebe výborné spoluhráče,“ hledal mladík důvody nárůstu své produktivity. „Teď potřebujeme hlavně udělat nějakou vítěznou šňůru, abychom se jako tým dostali zase do pohody,“ zdůraznil.

A TEĎ FRODL A SPOL.

Škoda se ve čtvrtek utká s rozjetými Pardubicemi. Dynamo sice nedávno stálo kvůli karanténě, ale po návratu kosí soupeře. Do neděle jich bylo šest v řadě. Ve středu Východočeši ještě hostili Olomouc a v Plzni je tak čeká druhý zápas ve dvou dnech. Zda se v brance proti sobě postaví v minulé sezoně ještě plzeňská jednička Dominik Frodl a jeho tehdejší parťák Pavlát, nebo zda se do indiánské klece vrátí Svoboda, je otázka. Předchozí vzájemné souboje v sezoně vyhrál vždy domácí tým.

Bulíř se už dotáhl na čelo bodování extraligy, ale cení si hlavně výhry