Do branky se vrací Miroslav Svoboda, který v Plzni před třemi lety působil a teď na západ Čech přichází z Vítkovic. Ze stejného klubu se na mateřský led vrací útočník Jan Schleiss. K tomu Škodovka první květnový den odtajnila i další posily v čele s Michalem Bulířem z Liberce. Zkušený forvard, čerstvý vicemistr a druhý nejlepší střelec play-off by měl být tahounem ofenzivy po odchodu Milana Gulaše.

„S tím jsme Michala oslovili a podepsali. Počítáme s ním jako s lídrem, který tým potáhne,“ uvedl Tomáš Vlasák, sportovní manažer a zároveň asistent nového trenérské dvojice Baďouček, Říha.

Další útočnou akvizici Gustafa Thorella přitáhla Plzeň ze Švédska z tamní druhé nejvyšší soutěže. A na roční smlouvě se klub dohodl se zkušeným bekem Dominikem Graňákem, naposledy působícím v Hradci Králové. „Máme ještě dvě volná místa a už i vytipované hráče, se kterými konkrétně jednáme,“ podotkl Vlasák.

Četné jsou ale také odchody. Škodovácký dres vysvlékne hned devět borců.

Vedle už potvrzených Milana Gulaše a gólmana Dominika Frodla opouští tým obránci Matěj Stříteský, Roman Vráblík, Michal Houdek a z útočníků Luboš Rob, Jan Eberle, Petr Straka a Jaroslav Kracík. Řada z nich po letech oceňovaných služeb. Nepokračují ani Martin Dočekal a Albert Michnáč, kteří byli v Plzni na hostování.

„Těch jmen je hodně. Některé jsme se snažili udržet, ale jinde dostali lepší nabídku, která byla už přes naše možnosti. Další zase neměli optimální sezonu a změna dresu jim může jen pomoct,“ shrnul odchody Vlasák.

Tým pro nadcházející sezonu nejen staví, ale zároveň se jako asistent trenérů bude podílet na jeho vedení.

„S kondiční přípravou začínáme v pondělí (dnes). Individuální program bude mít pětice hráčů – Bulíř, Graňák, Tomáš Mertl a oba Švédové Viktor Lang a Gustaf Thorell. Zato se k nám připojí i někteří nadějní junioři,“ uvedl bývalý excelentní útočník s tím, že hlavní slovo při sestavování programu letní přípravy bude mít kondiční trenér Jan Snopek.

Nové tváře

Návrat gólmana – Miroslav Svoboda (26 let, statistiky v sezoně: 34 zápasů. úspěšnost 91,3 %). Vsetínský rodák se vrací poté, co z Plzně nečekaně vyrazil zabojovat o místo v týmu NHL z Nashvillu a po návratu domů chytal dvě sezony ve Vítkovicích. „Než Míra odešel, tak v Plzni odváděl skvělou práci. Teď chtěl změnit prostředí, a rychle jsme se proto domluvili na dvouleté smlouvě. Očekáváme, že s Dominikem Pavlátem vytvoří vyrovnanou brankářskou dvojici, která si vzájemně pomůže,“ sdělil Tomáš Vlasák.

Pracant v obraně Dominik Graňák, (37 let, statistiky v sezoně: 50 + 7 zápasů, 2 góly + 8 asistencí). Česko-slovenský bek se zkušenostmi z reprezentace, KHL i švédské nejvyšší ligy, zahájil sezonu v Karlových Varech a dohrál v Hradci Králové. „Dominika dobře znám. Vím, jaký je charakterově, a dal bych za něj ruku do ohně. Udržuje si velice stabilní výkonnost, a navíc může pomoct s výchovou mladých obránců. Jednoduchá volba,“ říká Vlasák.

Ofenzivní akvizice

Hlavní eso Michal Bulíř (29 let, v sezoně: 45 zápasů, 14 gólů + 15 asistencí, play-off: 16 utkání, 6 gólů + 1 asistence). Liberecký odchovanec, který až na sezonu v KHL ve službách Magnitogorsku působil výhradně v týmu Bílých Tygrů a letos s nimi vybojoval titul vicemistra: „Zájem byl oboustranný a já věřím, že Michal, který může hrát centra i křídlo, potáhne naši ofenzivu. Je to pro něho výzva. Sledoval jsem ho v play-off a jsem přesvědčený, že v jeho potenciálu je dělat minimálně bod na zápas,“ prorokuje sportovní manažer Vlasák.

Odchovanec Jan Schleiss (26, 46 + 4 zápasy, 6 gólů + 12 asistencí). Důrazný forvard se vrací z Vítkovic po třech sezonách. „Vidím v něm náhradu za Petra Straku. Je to podobný typ bojovníka, který neuhne ze souboje, ale dokáže v průměru dělat 20 bodů za ročník. Má stále ještě potenciál a my bychom ho chtěli ještě rozvinout,“ míní Tomáš Vlasák.

Nájezdník ze severu. Gustaf Thorell (31, v sezoně: 40 zápasů, 14 gólů + 33 asistencí, play-off: 11 zápasů, 5 + 8). V Plzni po obránci Viktoru Langovi další hráč z druhé nejvyšší soutěže ve Švédsku, konkrétně z týmu Karlskoga. „Gustava jsme měli vyhlédnutého už loni, ale vinou okolností přichází až nyní. Je to tvořivý velice chytrý hráč, kterého do prvních dvou lajn potřebujete. Měl by být výraznou posilou,“ tvrdí Tomáš Vlasák.