Generální manažer hovoří o chystaných změnách, neúspěšné sezoně, chybějící zkušenosti, odchodech hráčů a výhledu do budoucna. Chceme být zase silnější, avizuje.

Dvanácté místo po základní části extraligy a poté vyřazení v předkole play-off, navíc třetí sezonu po sobě. Podle Martina Straky neúspěch, a proto se rozhodl k razantnímu kroku. Stávající majitel by rád do struktury hokejové Škody Plzeň zapojil movitého partnera.

„Cítím, že stagnujeme, jak hokejově, tak po stránce financí. A proto už delší dobu jednám se silnou firmou a blíží se to, doufám, do zdárného konce. Jde o společnost z Plzeňského kraje,“ prohlásil Martin Straka.

Uvedl tak na pravou míru řeči, že se klubu zbavuje. „V klubu budu dál figurovat. Silného partnera hledám dlouho a doufám, že jsem ho konečně našel,“ doplnil chlapík, pod jehož vedením se z hokejové Plzně stala zavedená značka.

Zůstanete většinovým vlastníkem klubu?

Až to bude hotové, tak se to veřejnost dozví.

Je důvodem k změně i to, že jste byl často na zásadní rozhodnutí sám?

I proto to dělám, aby mi s řízením klubu někdo pomohl. Kluby okolo nás se finančně i hokejově posunují, my stojíme na místě, možná i couváme. To chceme změnit. Nebude to hned, ale chceme získat do klubu daleko více peněz. Nebudeme si nalhávat, o tom to je.

Byla nyní, nebo i někdy předtím, ve hře varianta, že byste z klubu úplně odešel?

I když přišly těžké chvilky, tak vážně jsem na to nikdy nemyslel. Pak se naskytla možnost, o které nyní jednáme, takže ne.

Budete dál generálním manažerem, případně členem trenérského štábu, jako v téhle sezoně?

To vše je v jednání. Možností je víc. Nechci nyní spekulovat, jestli budu minoritní či majoritní vlastník. Co můžu dopředu říct, že realizační tým áčka s trenéry Petrem Kořínkem a Františkem Bombicem zůstane ve stejném složení. Všichni pokračují.

Kdy by mohla jednání dospět k dohodě?

Do začátku nové sezony by mělo být vše dotažené.

Jenže už v tuhle chvíli skládáte tým pro další ročník. Ovlivní to nějak změna vlastnické struktury?

Kádr se tvoří, dělali jsme na tom s Tomášem Vlasákem. Základ je, další hráče máme rozjednané, ty důležité jsme podepsali nebo podepisujeme, máme rozjeté další posily. Jedná se hlavně o cizince, nejlepší čeští hokejisté jsou rozebraní už od listopadu.

Síla mužstva bude podobná?

Musíme být silnější. Nechceme být dvanáctí, chceme být konkurenceschopní. A i kdyby majetková jednání nedopadla, budeme chtít být silnější.

Spekuluje se o velkém třesku. Platí, že kádr opustí devět hráčů?

Do Finska odchází gólman Míra Svoboda. Sám mě během zimy požádal, že by to chtěl zkusit. To samé Petr Kodýtek. Přišel, že si chce vyzkoušet rovněž finskou soutěž. To jsou nejzásadnější odchody.

A ty další?

Neuplatnili jsme opci Marku Baránkovi, už za něj máme domluvenou náhradu. Končí Vojta Budík, jehož přístup mě mrzí. Dlouhou dobu byl zraněný, fyzioterapeuti i kondiční trenér se mu věnovali a myslím, že to měl vrátit. Ale rozhodl se jinak. Povedenou sezonu neměl Ludwig Blomstrand a taky odchází.

Dres údajně změní i odchovanec Filip Suchý.

Filip Suchý je stejný případ jako Budík. Chtěli jsme, aby zůstal, je to Plzeňák. Loni měl nějaké zdravotní problémy a vždy jsme těm klukům vyhověli. Jenže se rozhodl odejít. A minimálně je slušnost, že když někde podepíšete, tak to oznámíte včas. To je férové, loni to tak udělal Matyáš Kantner, letos Míra s Kodym. Tohle mě trošku mrzí.

Jisté prý není ani setrvání klíčového obránce Petra Zámorského.

Máme zájem ho udržet, ale jsou i nějaké jiné možnosti. Pracujeme na tom.

Zato v kolonce příchodů se skví jen avizovaný návrat Jakuba Lva.

Aby to nevyznělo, že nic neděláme. Řadu hráčů již máme podepsaných, ale nechci je zmiňovat v tuto chvíli, spousta z nich ještě hraje v soutěžích, nebylo by to vůči nim fér. I když se to už smí.

Sezonu jste označil za neúspěšnou. Co mladému týmu Škodovky nejvíc chybělo?

Chyběli nám zkušenosti, zkušení hráči, o které nyní stojíme. Musíme mládí, kterému dál chceme dávat šanci, vyvážit. Menší zkušenosti se ukázaly i v pátém zápase předkola v Liberci. Vedli jsme 3:0, měli šanci na čtvrtý gól a ten zápas jsme prohráli. Kdybychom měli víc zkušených hráčů, tak si to utéct nenecháme.

Naopak asi největší plus plzeňského mužstva?

To, jak se tým dal dohromady po porážce v prvním zápase předkola v Liberci. Musím říci, že to byli hráči, kdo se vzchopil. My trenéři jsme už víc udělat nemohli. Ty čtyři zápasy pak byly fantastické. Kdybychom takhle odehráli i závěr základní části, dneska jsme ještě mohli být v play-off.

Do výkonů v sezoně se promítala i nevídaná série nemocí a zranění.

To je další věc. Celou sezonu jsme nebyli kompletní. A ta zranění nebyla lehká – operace, zlomeniny, utržené rameno. Kluci vypadli na dva měsíce i víc. Byly chvíle, kdy v obraně bylo složení Jiříček, Skok, Kvasnička, Kremláček a do toho Zámek (Zámorský), který musel odehrát třicet minut za zápas. A když jsme byli kompletní, tak se zase zranil Kody (Kodýtek). Na tréninku, kdy jsme měnili přesilovku, nejmenšího jsem postavil před branku, Zámek vypálil a Kodymu zlomil lýtkovou kost. Srdce našeho mužstva, který do toho dával každý zápas všechno, tak na nejdůležitější fázi sezony vypadl. Možná by to právě Petr nastartoval v tom závěru základní části.

Už po dvou kolech jste sáhl k výměně trenérů. Co byl hlavní důvod překvapivého tahu?

Měl jsem na to nějaký svůj pohled. Příprava v srpnu nevypadala ideálně, neviděl jsem, že by se tým zlepšoval. Bál jsem se, abychom nezůstali viset dole jako Kladno a po jedenácti kolech byli na chvostu bez bodu. Jestli jsem udělal správně, to ať zhodnotí jiní. Ale pochopitelně to nebylo jen o trenérech.

O čem ještě?

Nepovedly se nám některé posily – Meyer, Sedlák, který nebyl kondičně v pohodě, nepovedl se Vitaloš. Ale v takovém rozpočtu, se kterým disponujeme, a klobouk dolů před Tomášem Vlasákem, jak pracuje, se tohle prostě někdy stane. I když chyb si moc dovolovat nemůžeme.

Co se musí stát, aby se ze Škodovky byl znovu obávaný soupeř?

Děláme maximum, abychom získali kvalitního útočníka, rozdílového hráče. Přivedeme dva obránce a zkušenosti. Jsem rád, že máme šikovné mladé kluky – Adama Jiříčka, Skoka, ale někdo je musí vychovat.

Klesá také návštěvnost na hokeji v Plzni. Co s tím?

To mě trápí. Vše začíná od výsledků a výkonů na ledě, ale i další věci je třeba zlepšit. Od hokeje, přístupu ke sponzorům, k fanouškům. Musíme se znovu nastartovat, abychom šli i dopředu a necouvali. Zároveň chci velice poděkovat všem našim partnerům a sponzorům za jejich podporu v uplynulých letech. Jsem jim nesmírně vděční, že s námi přečkali složité roky. Jsem přesvědčený, že změny, které nastavíme, povedou k zásadnímu obratu k lepšímu. Věřím, že naši partneři s námi budou spolupracovat i nadále, že budou součástí rozvoje plzeňského hokeje. Protože jedině společnými silami můžeme být úspěšní. O tom jsem přesvědčený.

