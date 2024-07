Když nevyšlo angažování Dominika Simona, doplnila hokejové Škoda Plzeň útočné řady o jiného forvarda. Z pražské Sparty přichází na hostování do konce kalendářního roku Petr Hauser, vicemistr světa do 20 let z loňského roku.

„Petr je plzeňský odchovanec. Pořád ještě patří mezi mladé talentované hráče, kterého nám Sparta uvolnila do konce roku na hostování. Věříme, že si vybojuje místo v sestavě, rozšíří naši soupisku a zvedne konkurenci v našem mužstvu,“ očekává od nejčerstvějšího nováčka v sestavě Josef Jandač, hlavní trenér Škody Plzeň.

Hauser získal v roce 2023 s českou reprezentací do 20 let stříbrnou medaili na mistrovství světa v Kanadě, před dvěma lety byl draftovaný celkem New Jersey Devils v pátém kole. Je sice plzeňským rodákem, hokejově tady vyrůstal, ale už 16 letech se rozhodl odejít do pražské Sparty, s níž získal i juniorský titul.

V jejím dresu také debutoval v extralize, v „covidové“ sezoně nastoupil do sedmi zápasů, pak také hostoval v prvoligovém Baníku Sokolov. V minulé sezonu rozdělil dvojnásobný účastník mistrovství světa do 20 let porci zápasů mezi Litoměřice, juniory i mužský tým Sparty. V nejvyšší české soutěži má odehráno téměř dvoumetrový útočník celkem 38 utkání.