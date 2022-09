Plzeňští se před svými fanoušky ukáží po startu na turnaji v italském Bolzanu. Škodovka tam skončila třetí, když nestačila na německý Düsseldorf a Ambri-Piottu ze Švýcarska přetlačila v nájezdech.

„Utkali jsme se s kvalitními soupeři a šlo o skvělou konfrontaci,“ prohlásil Miloš Říha, jeden z dvojice hlavních trenérů Indiánů. „Proti Düsseldorfu jsme vyhořeli na efektivitě. Vytvořili jsme si neskutečné množství šancí, i těch vyložených. Takže herně to nebylo špatné, jen v koncovce nám to drhlo. Proti Ambri měl sice navrch soupeř, ale urvali jsme to bojovností. Nutno říct, že i když Ambri-Piotta skončila poslední, tak podle mě šlo o nejsilnější mužstvo na turnaji,“ dodal.

V souboji s Bruslaři, které vede explzeňský trenér Ladislav Čihák, mají modrobílí poslední šanci otestovat před extraligou souhru formací i taktiku. „Herní systém stále upravujeme, mění se to i vzhledem k soupeři. S Boleslaví jsme se v přípravě už střetli (Plzeň tam vyhrála 3:2), víme, jak hrají, a na ta specifika se nachystáme. Nicméně to bude stále příprava, ani sestava nebude kompletní a stále je co zlepšovat,“ uvedl Říha.

Aktuálně v Plzni nejvíc pilují přechod do útoku.

„Trošku se s tím pereme. Kotouč sice získáme, ale nenakládáme s ním dobře,“ připustil kouč. Zároveň ocenil nasazení, s nímž hráči přípravné zápasy absolvují. „Kluci hrají naplno a k tomu patří i emoce nebo nějaká šarvátka. Nabádáme je, aby do toho šli, jako v extralize,“ zdůraznil Miloš Říha.

