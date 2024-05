Hokejová Škoda Plzeň oznámila v pátek příchod dalších dvou hráčů, ze slovenské Spišské Nové Vsi přestoupili na západ Čech ukrajinský obránce Igor Merezhko a kanadský útočník Olivier Archambault. Oba podepsali roční smlouvu.

Ze Spišské Nové Vsi přestoupili do Plzně ukrajinský obránce Igor Merezhko a kanadský útočník Olivier Archambault, oba podepsali roční smlouvu. | Foto: hcp

„Olivera jsme sledovali delší dobu, je to hráč s velkými individuálními schopnostmi. Umí dát gól, ale i skvělou přihrávkou najít spoluhráče. K tomu má velmi dobrý pohyb, takže věříme, že bude posilou,“ uvedl k příchodu 31letého forvarda generální manažer plzeňského klubu Martin Straka, který v minulé sezoně vstřelil za Spišskou Novou Ves čtrnáct branek a přidal 45 asistencí.

V jednom dresu se teď znovu sejde s téměř dvoumetrovým ukrajinským bekem Igorem Merezhkem, s nímž hrál už na Slovensku. „Igor je vysoký kluk, pravák, navíc neskutečně produktivní. K tomu má zkušenosti i s kanadským hokejem, kde dlouho působil. Na Slovensku měl dobré čísla,“ doplnil Martin Straka, který věří, že si podobné statistiky přenese i do Plzně.

Potvrzeno. Hokejová Plzeň získala do útoku Klepiše. Kdo bude další?

Pětadvacetiletý rodák z Charkova, který je pravidelný reprezentant své země, má ze sebou celou řadu zahraničních angažmá. Kromě soutěží rodné země prošel i mládežnickou akademií rakouského Salzburku, za Ťjumeň si zahrál ruskou, byl i v dánském Odense a čtyři sezóny strávil v kanadské WHL. V minulé sezoně odehrál v dresu Spišské Nové Vsi i s play-off 64 utkání, v nichž si připsal 57 bodů (11+46).

To Kanaďan Archambault byl v roce 2011 draftován celkem Montreal Canadiens, ale do nejslavnější soutěže se ovšem neprodral. Téměř sto zápasů ale s průměrem prakticky půl bodu na utkání stihl v AHL. Sedm let s průměrem více jak bod na zápas strávil také v ECHL, podobně si vedl i pět sezón v QMJHL.