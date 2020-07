Na západě Čech bude do úterý dvakrát denně trénovat na ledě, ve středu se přesune do švýcarského Zuchwillu ke třem přátelským zápasům (čtvrtek, pátek a sobota) se stejně starými reprezentanty helvétského kříže.

Hlavní trenér Václav Eismann nominoval i šestnáctiletého útočníka plzeňské Škody Jakuba Šilera. Odchovanec Třemošné má příjemné vzpomínky na utkání se Švýcarskem za reprezentaci do 16 let. „Odvezli jsme si tři výhry. Švýcaři hráli poměrně technický hokej. Bylo to rychlejší a poměrně vyrovnané,“ řekl Šiler, student Pedagogického lycea v Plzni, na podzim webu hokej.cz.

Mezi náhradníky jsou plzeňští – brankář Jakub Vondraš, obránce Jan Hodinář a útočník Marek Soukup.

Vondraš předminulou sezonu hostoval v Třemošné a proti rodné Plzni vstřelil kuriózní gól v signalizované výhodě Škodovky.