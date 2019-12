„Hráči z ruské KHL přiletí později, kompletní bychom měli být ve středu,“ sdělil novinářům reprezentační trenér Miloš Říha.

Čtvrteční zápas s úřadujícími mistry světa z Finska začne v Logspeed CZ Aréně v 18.30 hodin.

Říhův výběr by rád navázal na výkony z listopadového Karjala Cupu, který Češi vyhráli. „Zápas v Plzni k tomu bude důležitým krokem,“ prohlásil Říha před druhým dějstvím Euro Hockey Tour.

Na zbývající víkendová utkání s Rusy a se Švédy se poté národní tým přesune v pátek do Moskvy.

Mezistátní hokej se do Plzně vrací po tříleté pauze. Naposledy tu Češi v listopadu 2016 porazili Švédsko 6:3 a na výhře se podíleli plzeňští hráči. V současném výběru jsou ze Škodovky obránce Michal Moravčík a suverén extraligové produktivity Milan Gulaš. A šanci ukázat se proti Finsku dostanou.

„Plzeňáci budou hrát. Milan Gulaš tedy jen zápas s Finy. Věříme, že si do nároďáku přenese pohodu z extraligy a bude jedním z lídrů týmu,“ uvedl Říha a zároveň prozradil, že chytat by měl ve čtvrtek plzeňský odchovanec Roman Will.

„Hrát za nároďák v Plzni je něco speciálního. Moc se těším a věřím, že fanoušky potěšíme vítězstvím,“ vzkázal Gulaš. Není vyloučeno, že kapitán Škodovky oblékne dres s céčkem také proti Seveřanům.