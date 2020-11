Po dvou porážkách zase zabrali. Hokejisté Škody Plzeň zvítězili v úterním taháku dohrávaného 14. kola v Praze nad Spartou 3:1 a v extralize uhájili vedoucí pozici.

Škodováci vyhráli už úvodní třetinu třaskavého souboje třetího týmu soutěže s prvním, když ve 13. minutě využili jen po 29 sekundách první přesilovku. Po Gulašově žabičce pálil bez přípravy Suchý a ranou na bližší tyč zlomil po téměř 132 minutách střelecké prokletí Indiánů. Předtím škodováci skórovali naposledy v Třinci. když gól dal rovněž Suchý.

Sparta byla o něco aktivnější, Plzeň ale dobře forčekovala a šance se rodily na obou stranách. Gólmani, domácí Machovský i Frodl v plzeňské kleci, však odolávali.

Frodl kryl velkou Němečkovu šanci, poradil si s nájezdem Kudrny i Zikmundovým zakončením a vyřešil i další ošemetné situace. Řepík v přesilovce přestřelil a v závěru třetiny gólman už bezmocný na ledě přihlížel, jak míjí cíl Buchtele.

Štěstěna přála také Machovskému. Hlavně při Gulašově akci. Plzeňský lídr vybídl před odkrytou bránou ke skórování Kantnera, ale Machovský máchnutím hole ještě letící puk srazil na brankovou čáru. Což potvrdila i konzultace s videorozhodčím.

A po druhé dvacetiminutovce vedli hosté už dokonce o dva góly. Domácí Němeček sice nejprve srovnal, když se jako první dostal k Řepíkově odražené střele a z ostrého úhlu napálil puk v pádu za vyjetého Frodla.

Jenže Škodovka si vzala vedení rychle zpět. V čase 29:33 zaútočil Gulaš, natáhl na sebe tři soupeře a volný Suchý parádní ranou k tyči přidal svůj druhý gól v utkání. Už na 3:1 pak zvýšili hosté znovu bleskovým využitím početní výhody. Kapitán Gulaš přihrával před branku Musilovi, kterému stačilo jen nastavit hůl. To vše během deseti sekund.

Hosté navíc s přispěním Frodla bránili výborně i oslabení, jako před druhou pauzou, kdy bez úhony přestáli čtyřminutovou přesilovku Sparty. Přitom Gulaš ještě vyrazil do brejku, ale střelou Machovského nepřekvapil.

Přestože Sparta v třetí části zvyšovala úsilí o zvrat, škodováci náskok hájili, a to i v několika oslabeních po sobě. I když tlak domácích sílil, skvěle chytajícího Frodla už sparťané nepřekonali. Horák ho nepropálil z úhlu a úspěšný nebyl ani Zikmund z dorážky.

Hosté pak mohli výhru zpečetit v přesilovce, ale tentokrát neuspěli.

Sparta ve zbytku času ještě sáhla ke hře bez brankáře, první domácí porážku v sezoně však neodvrátila. Naopak vítězná Škodovka ziskem tří bodů uhájila první místo v extraligovém pořadí.

Po sérii pěti venkovních zápasů se nyní Indiáni dvakrát představí doma. V pátek hostí Kometu Brno a v sobotu se v plzeňské aréně utkají s Vítkovicemi.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř. To se potvrdilo. Plzeň byla kompaktnější, měla lepší přechod do útoku, nám to vázlo. Přechod do útoku byl hrozně pomalý a tím jsme dávali soupeři možnost dobře bránit modrou čáru. V obranném pásmu nás taky k ničemu moc nepustili, i když jsme si nějaké šance vytvořili, tak jsme volili nepřesné řešení. Celkově zápas rozhodly přesilovky. My jsme ve svých nevytvořili nic, Plzeň naopak dvě proměnila. To byl klíč k plzeňskému vítězství. Dnes jsme byli horším týmem."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Odehráli jsme skvělé utkání proti velmi silnému soupeři. Musím mančaft pochválit, protože jsme šedesát minut hráli tak, jak jsme si řekli. Bylo tam úplně všechno. Výborná oslabení, dobré přesilovky, hra pět na pět. Jsem hodně spokojený, protože soupeř byl silný a má hlavně ofenzivní kvalitu. Jsem rád, že jsme zastavili dvě prohry a vyhráli."

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 28. Němeček - 13. F. Suchý (Gulaš, Čerešňák), 30. F. Suchý (Gulaš), 33. P. Musil (Gulaš, Čerešňák). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Hynek, Votrubec. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:2. Bez diváků.

Sparta: Machovský - Košťálek, Piskáček, Mikliš, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Němeček - Řepík, R. Horák, Rousek - Tomášek, Pech, Sobotka - A. Kudrna, M. Sukeľ, Buchtele - M. Forman, D. Vitouch, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.

Plzeň: Frodl - Čerešňák, L. Kaňák, Stříteský, Budík, Vráblík, Kvasnička, M. Houdek - Gulaš, Mertl, F. Suchý - Pour, Kracík, P. Musil - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Rob, Stach, Kantner. Trenér: Čihák.