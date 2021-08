„Jak nám minulé zápasy vycházely, tak tentokrát nemůžeme být spokojení prakticky s ničím,“ konstatoval trenér Miloš Říha.

Jestliže v první třetině měli škodováci ještě pohyb a Petr Kodýtek v přesilově hře dostal Plzeň do vedení, ve zbytku zápasu Západočeši polevili a góly střílel už jen soupeř. „Sice jsme si k tomu v kabině něco říkali, jenže na naší hře se to neprojevilo. Těžko se mi to hodnotí,“ připustil plzeňský kouč. „Bolka v úterý nehrála, takže byla možná odpočatější. My naopak mámě nějaké zraněné a na začátku duelu nám vypadl další útočník, což je nepříjemné, jenže vymlouvat se na to nedá. Sráží nás hloupé ztráty kotouče, navíc ve fázích, které nás potom dostávají do velkých problémů,“ uznal trenér Říha. „Buďme ale rádi, že facka přišla v přípravě a máme čas se z toho do začátku extraligy poučit,“ zdůraznil.

Jenže narůstající počet marodů nutí plzeňské činovníky i trenéry, aby tři neděle před zahájením extraligových bojů místo zužování kádru hledali posily do ofenzivy. Nově o angažmá mezi Indiány usiluje Jakub Strnad, 29letý forvard, který naposledy hrál za Mladou Boleslav a v přípravném utkání tak nastoupil proti bývalému zaměstnavateli.

„Kuba je volný a u nás by měl na zkoušku odehrát tři zápasy. V prvním to měl hodně těžké. S týmem poprvé trénoval až v den utkání a když hned na začátku vypadl Musa (Pavel Musil), tak se sestava musela znovu překopat. Snažil se, ale svezl se s týmem a víc se ukáže až v dalších utkáních,“ prohlásil Miloš Říha.

V příštím týdnu se Škodovka utká dvakrát s Litvínovem, v úterý na severu Čech a ve čtvrtek doma, vždy od 17.30 hodin.