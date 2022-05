Hokejová Škoda Plzeň oznámila, že do zadních řad zatím na sezonu získala zkušeného Petra Zámorského. Někdejší reprezentant se do extraligy vrací po ročním působení v druhé švédské lize v týmu Örebro HK.

„Petra jsme měli v hledáčku a jsme moc rádi, že jsme se domluvili. O jeho kvalitách víme, Martin Straka (generální manažer) ho měl v nároďáku, takže ho dobře známe,“ řekl k angažování 29letého beka sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Od Zámorského si hodně slibuje. „V těžké švédské soutěži obstál, hrál pravidelně osmnáct minut na zápas. Jeho předností je ofenziva, je výborný v přesilovkách, má dobrou střelu, cit na rozehrávku, navíc hraje napravo. Věříme, že zapadne jak do mužstva a kabiny, tak do našeho herního stylu. Spolupráci jsme podepsali zatím na rok a uvidíme, jak bude vše klapat,“ doplnil Vlasák.

Zámorský si v uplynulé sezoně ve Švédsku ve 49 zápasech základní části připsal 13 kanadských bodů za tři góly a 10 asistencí, v osmi zápasech play-off pak přidal další bod za asistenci. Teď by měl v Plzni plnit roli klíčového obránce. Opory, jenž by měla v zadních řadách nahradit slovenského reprezentanta Petera Čerešňáka (nově Pardubice).

„Vím, jaká jsou očekávání, jak by si to vedení představovalo. I to je pro mě výzva. Bude pochopitelně záležet na mně a na mých výkonech, abych to naplnil. Ale je mým cílem dostát těmto očekáváním,“ prohlásil Zámorský. „Od začátku jednání s Plzní jsem sledoval, jak se kádr vyvíjí. Dává mi to smysl, všechno do sebe zapadá. Ve vedení klubu jsou zkušení bývalí skvělí hráči, kteří vědí, jak tým poskládat. V srpnu to už pak bude na nás, abychom se společně kvalitně připravili a pak podávali odpovídající výkony po celou sezonu,“ doplnil zkušený bek.

Hokejově vyrostl ve Zlíně a v roce 2014 slavil s Berany zisk titulu. Kromě toho si v extralize zahrál za Spartu, Hradec Králové a Kometu Brno. Sezona ve Švédsku nebyla pro Zábranského první zahraniční štací. Předtím působil také v nejvyšší finské soutěži či v zámořské AHL, když jako nedraftovaný hráč podepsal dvouletou smlouvu s New York Rangers.

S národním týmem startoval Zámorský na mistrovství světa 2014 v Minsku a před třemi roky na šampionátu v Bratislavě.