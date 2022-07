„Chtěli jsme přípravu oproti minulým sezonám obměnit. Takže jedeme na vodu, což je skvělá příležitost, aby se hráči v týmu vzájemně poznali,“ říká jeden z hlavních trenérů Miloš Říha.

Do lodě rovněž usedne, a to společně s kolegou trenérem Václavem Baďoučkem. „V řízení bychom se měli střídat, ale jako větší a těžší mám lepší předpoklady na zadáka,“ doplňuje Říha s úsměvem.

Zpátky k ledu.

Indiáni se na prvním oficiálním tréninku v hokejové výzbroji sešli až na švédského střelce Ludwiga Blomstranda a zámořskou posilu Samuela Bittena v plném počtu. Tedy včetně hráčů, kteří se až dosud připravovali individuálně – Tomáše Mertla, Petra Kodýtka, Petra Zámorského a Fina Aleksi Rekonena. „Blomstrand s Bittenem by se k nám měli záhy připojit. Kádr však není úplný. Stále ještě řešíme příchod jednoho útočníka, hráče do koncovky,“ upozorňuje Říha. „Nechci říkat, kdy se to dotáhne, ale věřím, že to klapne,“ zdůrazňuje.

Tým Škodovky, který na jaře podruhé za sebou vypadl z play-off už v předkole, se výrazně proměnil. Přišlo devět nových borců, většinou urostlí silní chlapíci. „Hledali jsme typy velkých odolných hráčů s cílem hrát tvrdší hokej,“ říká Říha s tím, že důležité bude rovněž najít náhradu za produktivního obránce Petera Čerešňáka. „To by mohl zvládnout Zámora (Zámorský), ale těžší bude nahradit góly a body Buldy (Bulíře). Proto chceme útok ještě posílit,“ podotýká trenér Říha.

Sestava Škodovky pro extraligu vykrystalizuje v osmi přípravných zápasech. První sehrají Indiáni ve čtvrtek 11. srpna doma se Šumperkem. Vrcholem přípravy bude v úvodu září start na turnaji v italském Bolzanu. Plzeň se tu utká jistě s německým Düsseldorfem a pak s jedním z dvojice Bolzano a Ambri Piotta.

