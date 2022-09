Fanoušci ŠkodovkyZdroj: Deník/Filip Nekola

Generálka nabídla zajímavý duel. Hrál se svižný hokej, došlo i na pěstní bitku a jen na góly se čekalo hodně dlouho. Brankáři se překonávali. Na plzeňské straně dvojice Svoboda, Pavlát, která se prostřídala v polovině zápasu, na té boleslavské Novotný. Měl více práce a zvlášť ve druhé třetině, kdy domácí hráli několik přesilovek po sobě, téměř padesát sekund pět na tři, byl pod palbou. Jenže odolal. Teprve v 38. minutě propadlo za Novotného Malátovo nahození před bránu, které tečoval ještě někdo z bránících hráčů.

Indiáni pak těsný náskok hájili, jenže Bruslaři postupně zvyšovali tlak, ale nesrovnali ani v přesilovkách. Dvě minuty před koncem třetiny odvolali gólmana a v šesti zatlačili na domácí. Čas ubíhal, jenže necelých devět sekund před koncem srovnal z voleje Šťastný a v nastavení v přesilovce vypálil vítěznou ránu Äberg.

„Bojovali jsme do poslední vteřiny, a to nás odměnilo vyrovnávacím gólem. Konečně jsme také využili přesilovou hru, byť je to pouze ta čtyři na tři, ale i to je cenné,“ říkal po boji boleslavský kouč Ladislav Čihák.

.„Byl to takový klasický hokej s Bruslaři – poctivý, důrazný s malým množstvím branek. Přestože jsme ale prohráli, s výkonem mužstva jsem spokojený,“ hodnotil zápas plzeňský trenér Václav Baďouček. „Měli jsme dobrý pohyb i agresivitu. Bohužel jsme jednobrankové vedení ztratili a faulem v prodloužení pak i celý zápas. Ale myslím si, že tam bylo hodně věcí, které chceme a je potřeba si to přenést za týden v pátek do extraligy. Především potřebujeme zlepšit produktivitu v přesilových hrách,“ zdůraznil kouč.

Škodovka zahájí nový ročník extraligy v pátek 16. září domácím soubojem s Olomoucí.

Škoda Plzeň – Mladá Boleslav 1:2 pp

Třetiny: 0:0, 1:0, 0:1 – 0:1. Branky a nahrávky: 38. Malát (Suchý, Dvořák) – 60. Šťastný, 63. Äberg (Pýcha).

Sestava Plzně: Svoboda (od 30. Pavlát) – Piskáček, Zámorský, Kaňák, Vitaloš, Budík, Baránek, Kvasnička, Houdek – Rekonen, Suchý, Meyer, Lang, Kodýtek, Schleiss, Blomstrand, Hrabík, Sedlák, Malát, Bitten, Dvořák.