Nejprve Kantner ještě opuštěnou hradeckou branku minul, ale Schleiss se už nemýlil a hokejoví Indiáni z Plzně mohli začít naplno slavit. Škodovka v devátém extraligovém kole porazila doma hradecký Mountfield 4:2 a na konto si připsala pátý bodový zápis v řadě.

Západočeši navíc podruhé po sobě brali tři body a po neúspěšném startu do sezony se výsledkově zvedají.

Přitom silný Hradec zahájil sváteční bitvu náporem, jenže byla to Škodovka, která zásluhou čtvrtého útoku udeřila. Před bránu hostů prokličkoval Malát a vyražený puk vrátil do sítě Přikryl. Běžela třetí minuta.

Následně se však hra vyrovnala a práci měl i Furch, loučící se s výpomocí v plzeňské brance. Navíc Klíma trefil domácí tyčku a v závěru třetiny bylo s Indiány ještě hůř. Sice hráli přesilovku, ale na modré přišli o puk, Perret ho v nájezdu přistrčil Cingelovi a bylo srovnáno.

Úporná bitva pokračovala i v prostřední části. Schleiss se protáhl až před Fina Kiviaha, zažívajícího v brance Hradce horkou premiéru. Než mohl útočník zakončit, byl podražen, ale byl z toho jen dvouminutový trest. I ten však Plzeň zúročila, když do sítě hostů překvapivě zapadlo Dzierkalsovo nahození. Jenže Mountfield po půlce zápasu rovněž v přesilovce znovu vyrovnal. Ale pouze na 26 sekund. Do rozehrávky Východočechů v jejich pásmu vpadl Kantner a mířil k tyči. Klíčový moment zápasu.

Konec třetiny byl ještě divoký, ale Plzeň si těsný náskok přenesla i do posledního dějství. Třetí třetina byla nervózní, přibývalo vyloučených, stav se však i zásluhou obou brankářů neměnil. Hosté 87 sekund před koncem ještě sáhli k power-play, ale srovnat nedokázali, naopak Škodovka po Schleissově trefě zpečetila zisk tří bodů.

V pátek mají Indiáni volno a další zápas sehrají v neděli, kdy se znovu doma střetnou s Libercem.

Hlasy trenérů:

Václav Baďouček (Plzeň): „My jsme se paradoxně v prvních dvou minutách zápasu dostali po tlak, i když náš záměr byl opačný.De facto ale z první šance jsme dokázali skórovat, což bylo povzbuzující, bohužel v naší přesilové hře jsme vedení zase ztratili. Následně byla hra vyrovnaná, bylo to hodně těžké utkání. Důležitým momentem bylo, že krátce po vyrovnání, jsme dokázali zvrátit stav opět v náš prospěch. Jsem rád, že tentokrát se to povedlo nám. Naše výkony mají stoupající tendenci, za což jsme rádi. A těší nás, že jsme získané tři body v Litvínově potvrdili v domácím prostředí.“

Ladislav Čihák (Mountfield HK): „Narazili jsme na tým, kde se bodově zvedá. Plzeň má mladé, rychlé hráče. My jsme měli problém s pukem a bohužel z našeho optického tlaku nevyplynuly žádné šance. Hráli jsme hodně po obvodu, málo jsme se tlačili do brány a z rychlého protiútoku jsme dostali gól. Utkání se přelévalo, na obou stranách byla spousta nepřesností. Nám se nesmí stávat, že vyrovnáme na 2:2 a poté ztratí v našem pásmu lehký puk, dostaneme na 2:3 a to samozřejmě soupeře hned nakopne. Na to my jsme už nezareagovali. Nepodali jsme optimální výkon, abychom v Plzni vyhráli.“

HC ŠKODA PLZEŇ – MOUNTFIELD HK 4:2

Třetiny: 1:1, 2:1, 1:0. Branky a nahrávky: 3. Přikryl (Malát, Bulíř), 25. Dzierkals (Čerešňák), 35. Kantner, 60. Schleiss – 19. Cingel (Perret), 35. F. Pavlík (Blain). Rozhodčí: Jeřábek, Micka – Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 25:17. Diváci: 2 429.

Plzeň: D. Furch – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl, V. Lang – Kantner, Kodýtek, Schleiss – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Malát, Přikryl, Kuťák. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.

Mountfield HK: Kiviaho – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík, Kalina, Jank – Jergl, Cingel, Orsava – Smoleňák, Lev, Lamper – Perret, Lalancette, Oksanen – R. Pilař, Koukal, Kevin Klíma. Trenéři: T. Martinec, Čihák a P. Svoboda.