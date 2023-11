Dva góly, asistence a proměněný nájezd. Úspěšný obrat Škodovky v Liberci řídil slovenský útočník Adrián Holešinský.

Slovenský reprezentant Adrián Holešinský slaví jeden z gólů v nedělním utkání v Liberci. Gratulovat mu přijíždí Tim Söderlund. | Foto: hcbilitygri.cz

Plzeňská Škodovka chytá v hokejové extralize po nepovedeném startu zase dech. Za pět kol vyválčili Indiáni čtyři vítězství, když v neděli urvali dva body v Liberci. Po nájezdech vyhráli 4:3. Úvodní čtvrtinu základní části tak Plzeň končí s utkáním k dobru na desátém místě.

Poté, co byli škodováci po sérii šesti proher na odpis, ztráceli sebedůvěru, padali ke dnu tabulky a spekulovalo se o odvolání trenérů, slušný počin.

Rozloučila se nepovedená letní akvizice Luke Adam, jehož vystřídal v Mladé Boleslavi nespokojený Tim Söderlund, do obrany konečně naskočil po zranění zkušený Aleksi Laakso a tým zabral. Značný podíl na tom mají oba gólmani Dominik Pavlát i aktér minulých dvou duelů Samuel Hlavaj. Ale celkově se zvedá hokejový projev mužstva i hráči.

Září Adrián Holešinský.

Plzeňský útočník Adrián Holešinský střílí gól do odkryté liberecké branky.Zdroj: hcbilitygri.cz

Jestliže v úvodních pěti kolech vyšel slovenský útočník naprázdno, v dalších sedmi vystoupeních pobral jedenáct bodů za pět branek a šest asistencí. Naposledy v Liberci byl u všech gólů Plzně. Dva dal, na třetí přihrával a proměnil i nájezd.

Parádní bilance.

„Není to jen moje zásluha, ale i dalších kluků z útoku Tomáše Mertla a Tima Söderlunda,“ ocenil Holešinský své parťáky z první lajny.

„S Tomášem jsem hrál už minulou sezonu a je dobrý na obou stranách kluziště. Skvěle k nám po svém příchodu zapadl i Tim, nesmírně šikovný a silný na puku. Jen doufám, že nám to tak půjde dál. Navíc hlavní tíha leží na obou gólmanech, ti nás od začátku drží,“ uznal nejproduktivnější hráč i nejlepší střelec Škodovky.

Potvrdil, že poslední úspěchy uvolnily atmosféru v plzeňské kabině.

„Na úvod extraligy jsme sice porazili mistrovský Třinec, jenže pak přišla série porážek. Ty zápasy jsme prohrávali o gól, což nás dostávalo ještě víc dolů. Pak jsme ale doma ubojovali výhru 1:0 nad Vítkovicemi a naskočili jsme. A i když jsme třeba v zápase prohrávali, tak jsme věřili, že to zlomíme, a cestu k vítězství jsme našli. Je však třeba dál sbírat body,“ uvedl Holešinský.

V Mladé Boleslavi předvedla Plzeň neskutečný obrat z 0:3 na vítězný stav 4:3 a v Liberci startovala k zisku bodů z manka 0:2 a poté 2:3.

„Není to žádná taktika. První třetiny nám stále nejdou a musíme na tom zapracovat. Honit náskok soupeře stojí spoustu sil a rozhodně by bylo lepší vést,“ zdůraznil 27letý forvard, který do Plzně přišel během minulé sezony z Nitry.

Udržet se na vítězné vlně ale nebude pro Škodovku snadné.

Druhou čtvrtinu zahájí modrobílí v pátek na ledě čtvrtého Třince a v neděli hostí překvapení sezony Litvínov, který je druhý jen o bod za lídrem z Pardubic.

Další program Škodovky

14. kolo, pátek 27. 10. (17.00): Třinec – Škoda Plzeň

15. kolo, neděle 29. 10. (18.00): Škoda Plzeň – Litvínov

16. kolo, úterý 31. 10. (17.30): České Budějovice – Škoda Plzeň

17. kolo, pátek 3. 11. (17.30): Škoda Plzeň – Karlovy Vary

18. kolo, neděle 5. 11. (16.00): Sparta Praha – Škoda Plzeň.

