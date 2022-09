Plzeň – Předtím v přípravě schytali hokejisté Škody Plzeň dva těžké direkty, ale zvedají se. Po výhře v Mladé Boleslavi urvali Indiáni další skalp, když doma porazili Motor České Budějovice 4:1. A to obhájci extraligového bronzu nasadili do hry stejně jako Škodovka nejsilnější možnou sestavu v čele se střelcem Gulašem.

Plzeň chytla už úvod zápasu, který zahájila náporem a v osmé minutě se v přesilovce ujala vedení. Zámorský vypálil od modré a Bitten jeho ránu tečoval přes gólmana Hrachovinu do sítě hostů. Další gól Suchého ale neplatil pro hru vysokou holí a při šanci Schleisse se vyznamenal Hrachovina, jenž kryl i nájezd Kodýtka.

Domácí sice měli herně navrch, přesto soupeř srovnal. Nedůraz v defenzivě potrestal plzeňský odchovanec Filip Přikryl. Od levého mantinelu se prosmýkl až před brankáře Svobodu a bekhendem skóroval.

V prostřední části pak Motor výrazně zabral, ale góly už stříleli jen Indiáni. Třetinu orámovali dvěma zásahy. Rychlou kombinační akci zakončil trefou z voleje Rekonen. A krátce před druhou pauzou už na 3:1 upravil Kodýtek a na střídačce ho čekaly bouřlivé gratulace. Trefil se totiž poprvé od úvodu ledna.

V mezičase mezi oběma brankami měl ale daleko víc práce domácí gólman Svoboda. Tým však podržel, když mimo jiné lapačkou zabránil jistému gólu Hanzla zblízka a vychytal i sólo v minulé sezoně ještě plzeňského Dzierkalse.

Rušná byla i závěrečná třetina, tyčky rozezněli jak domácí Mertl tak na opačné straně Pech. Strhlo se i několik šarvátek, domácí ale náskok dobře hájili a v závěru pak v přesilovce na konečných 4:1 uzavřel účet Zámorský.

„První třetina byla z naší strany výborná, měli jsme spoustu šancí a tlak. Pak jsme od toho ustoupili, hra nebyla zase optimální. Je to od nás takové ve vlnách,“ připustil po utkání plzeňský trenér Miloš Říha. „Stále se učíme systém, ale v průběhu prostřední části a i úvodu poslední periody jsme z toho ustoupili úplně zbytečně. Ale byly tam pasáže, které vypadaly tak, jak by měly. Motor přijel v silném složení, je to dobré vítězství pro sebevědomí a další práci,“ uzavřel hodnocení zápasu plzeňský kouč.

Příprava: Škoda Plzeň – České Budějovice 4:1

Třetiny: 1:1, 2:0, 1:0. Branky a nahrávky: 8. Bitten (Zámorský), 22. Rekonen (Meyer, Mertl), 39. Kodýtek (Schleiss), 58. Zámorský (Meyer) – 17. F. Přikryl. (Šenkeřík). Rozhodčí: Valenta, Jechoutek – J. Frodl, Hnát. Vyloučení: 7:8, využití: 2:0. Diváci: 700.

Sestava Plzně: Svoboda – Piskáček, Zámorský, Houdek, Kaňák, Budík, Baránek, Kvastnička, Vitaloš – Rekonen, Mertl, Meyer, Suchý, Kodýtek, Schleiss, Blomstrand, Bitten, Dvořák, Malát, Hrabík, Sedlák.