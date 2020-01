Vedení klubu se dohodlo na výměně hráčů s Litvínovem. Do Plzně přichází zatím do konce sezony obránce Adam Jánošík a na sever Čech se stěhuje Michal Moravčík.

„Bylo to těžké rozhodování, protože Michal Moravčík byl naším hráčem už od mládežnických let a odvedl tu kus práce. Ale víme, že po sezoně odejde a Adama jsme měli vytipovaného, že by mohl zaujmout jeho místo,“ vysvětluje výměnu Tomáš Vlasák, sportovní manažer HC Škoda Plzeň.

Sedmadvacetiletý Adam Jánošík je rodákem ze slovenské Spišské Nové Vsi se zkušenostmi z kanadské soutěže QMJHL. Do českého hokeje si ho v sezoně 2012/13 vytáhl Liberec, v jehož juniorském týmu hrál už před svým odchodem do Kanady. Ze zámoří se Jánošík vrátil do Liberce, ale po dvou letech zamířil zpět na Slovensko do Košic. Následně hrál za Chomutov, znovu za Liberec, aby poté okusil KHL v týmu Slovanu Bratislava. V běžící sezoně hájil barvy Litvínova a v 37 zápasech si připsal pět gólů a sedm nahrávek.

Michal Moravčík hrál v české extralize jen za Plzeň (273 utkání, 19 branek a 54 nahrávek)