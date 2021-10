„V Plzni jsem prožil tři nádherné roky a strašně moc jsem tu chtěl vyhrát. To se nepovedlo, a s tím výkonem jsme na to ani nemohli pomýšlet. Divákům ale děkuji za potlesk po utkání,“ vzkázal Dominik Frodl.

Cenné vítězství zařídily Plzni v početních výhodách znovu zahraniční posily – Švéd Thorrell, lotyšský reprezentant Dzierkals a švédský snajpr Blomstrand. Hosté přitom doplatili na využití trenérské výzvy po obdržených gólech. Ta nebyla sudími vyslyšena a v následných oslabeních pak znovu inkasovali.

Plzeň tak po Spartě získala v čtyřzápasové domácí šňůře skalp dalšího silného soka a v tabulce se posunula na čtvrté místo. Co je ta nejlepší pozvánka na nedělní duel s obhájci titulu Oceláři Třinec (zápas začíná v Logspeed CZ Aréně už ve 13.00 hodin).

I když včerejší hokejová bitva vzplála naplno až v závěrečné dvacetiminutovce, i předtím to byla zajímavá podívaná.

První třetina nabídla spíš taktické manévry. Ale fanoušci, kterých se v plzeňském kotli sešlo přes tisíc (celkem zápas sledovalo 4210 diváků) a vybojovali si tak snížené vstupné do konce roku, se do toho od začátku opřeli naplno. Heja, Škoda, heja, dunělo arénou.

Na ledě se hrálo na jistotu a z daného scénáře se vymklo jen pár situac. Víc na plzeňské straně, ale brankář Svoboda tým podržel. Zvlášť v závěru třetiny, kdy se po přečíslení hostů bleskově přesunul proti Cincecalovi.

V prostřední části hokejové šachy bourala vyloučení a šancí přibývalo. Pardubický Poulíček ale zblízka neusměrnil puk mezi tyče, Frodl zase zkrotil Dzierkalsovu ránu a dorážka V. Langa neprošla hradbou těl. Námaz mohl využít zblízka Blümel, ale Svoboda kryl.

Domácí zvyšovali tlak, jenže stejně jako v Pardubicích ztroskotávali na Frodlovi. Navíc ve 47. minutě přálo štěstí hostům. Říčka vypálil přes obránce, ten ránu zblokoval, ale opakovaná střela už zapadla do vzdálenějšího rohu plzeňské klece.

Jenže Indiáni mají naštěstí smrtící přesilovky. V 50. minutě srovnal z dorážky Thorell, když Frodl předtím neudržel Dzierkalsovu střelu. Pardubičtí trenéři protestovali, sudí byli ale neoblomní, hosté šli do čtyř a domácí jen po 43 sekundách strhli vedení na svou stranu. Na 2:1 zvyšoval do odkryté klece Dzierkals. Nepoučení hosté znovu sáhli k výzvě, znovu neúspěšně, inkasovali dvě plus dvě minuty a Blomstrand z pravého kruhu vypálil nakonec vítěznou ránu.

Paulovič sice ještě snížil, ale domácí horkých 94 sekund do konce včetně oslabení přežili a slavili vítězství.

Hlasy trenérů:

Miloš Říha (Plzeň): „První třetina byla z obou stran velice opatrná a poměrně i vyrovnaná. Od druhé třetiny jsme měli lepší pohyb, více střel a hráli jsme hodně na kotouči. Bohužel pro nás se soupeř dostal do vedení, což bylo nepříjemné, naštěstí jsme ale využili nabídnuté přesilové hry. Škoda závěru, kdy jsme dostali laciný kontaktní gól. Poté ještě přišlo vyloučení, museli jsme se bránit, nicméně jsem rád, že se nám podařilo zvítězit. Klukům patří za výkon proti silnému soupeři poděkování.“

David Havíř (Pardubice): „Zápas z naší strany nebyl dobrý, Plzeň byla rychlejší a velmi silná na kotouči. Z prvních dvou třetin jsme měli jen pár dobrých střídání. V té třetí se to mírně zvedlo, dali jsme branku. Jenomže poté díky naší nedisciplinovaností jsme dali domácím přesilovou hru a Plzeň ji využila. Následně jsme dvakrát zkusil trenérskou výzvu, bohužel to ale nevyšlo. Podařilo se nám ještě snížit na 2:3, měli jsme v závěru i tyčku, vyrovnat už jsme ale nestihli. Plzeň dnes byla lepší.“

ŠKODA PLZEŇ – DYNAMO PARDUBICE 3:2

Třetiny: 0:0, 0:0, 3:2. Branky a nahrávky: 50. G. Thorell (Mertl, Dzierkals), 51. Dzierkals (Mertl, Blomstrand), 55. Blomstrand (G. Thorell, Mertl) – 47. Říčka, 59. Paulovič (Košťálek, J. Mikuš).

Rozhodčí: Hejduk, Svoboda – Ondráček, Rampír.

Vyloučení: 5:10.

Využití: 3:0. Střely na branku: 32:20.

Diváci: 4 210.

Nejlepší hráči: Martins Dzierkals – Dominik Frodl.

Plzeň: Svoboda – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl, V. Lang – Dzierkals, Mertl, Bulíř – Blomstrand, G. Thorell, F. Suchý – Kantner, Kodýtek, M. Lang – P. Musil, F. Přikryl, Adamec. Trenéři: Baďouček, Říha mladší a Vlasák.

Pardubice: Frodl – J. Mikuš, Nakládal, D. Robertson, Košťálek, J. Kolář, Hrádek, O. Vála – Paulovič, Poulíček, Camara – Říčka, O. Roman, Cienciala – R. Kousal, A. Musil, Blümel – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Trenéři: Král, Havíř a Sýkora.