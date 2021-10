Hokejoví Indiáni z Plzně vítězí a po nepovedeném startu se v extralize derou do vyšších pater. Naposledy Škodovka svalila doma tápající vicemistry z Liberce 3:1, potřetí v řadě brala tři body a v průběžné tabulce je už osmá. Navíc jen o skóre za Olomoucí a Českými Budějovicemi. A přestože Západočeši přidali na konto šestý bodový zápis po sobě, snaží se držet při zemi.

„Musíme pokračovat a bodovou sérii natáhnout na co nejvíc zápasů. V prvních kolech jsme nějaké body ztratili a teď je třeba udržet šňůru co nejdéle,“ burcuje mladičký obránce David Jiříček.

Osmnáct mu bude až koncem listopadu, ale v duelu s Libercem vypálil vítěznou ránu. Ve druhé třetině Jiříček mocně napřáhl a svou třetí trefou v sezoně korunoval narůstající tlak Škodovky.

„Střelu beka od modré by měl gólman normálně chytit, ale někdo z kluků před libereckou bránou skvěle clonil a prošlo to tam,“ komentoval Jiříček důležitý gól na 2:1 na který soupeř už nedokázal odpovědět.

I když ještě kousal.

„Liberci pár minulých zápasů nevyšlo a věděli jsme, že v Plzni bude chtít neúspěšnou sérii zlomit. My jsme ale těžké utkání zvládli, takže super,“ ocenil nejlepší junior uplynulé extraligové sezony.

A neopomněl zdůraznit, že obrovský podíl na vítězství má gólman Miroslav Svoboda, a to hned ve svém prvním zápase za Plzeň po návratu z Vítkovic. „Míra prožil super comeback. Strašně nás podržel a patří mu velký dík. Určitě to byl náš nejlepší hráč,“ prohlásil Jiříček.

Svobodův výkon ocenili i fanoušci a často během utkání vyvolávali jeho jméno. Zkušený brankář se ale chválu snažil krotit.

„Určitě je super, že mi první zápas vyšel. Kdybychom prohráli, bylo by to horší pro mě i pro tým. Jenže v pátek přijde další zápas a určitě tu nejsem, abych jednou zachytal a pak ne. Prohrávat jsem do Plzně nešel,“ uvedl Svoboda s tím, že pokora je na místě. „Musíme pracovat dál, abychom stoupali tabulkou a měli klid,“ doplnil.

Do Plzně se vrátil po třech letech ve Vítkovicích jako jedna z hlavních posil. Jenže v létě ho zmohla těžká viróza, místo pilování formy běhal po doktorech a do brány se tak dostal poprvé až v 11. kole. A to ještě hned po sedmi vteřinách hry inkasoval trest za vyhození puku mimo led.

„Já klukům věřil, že oslabení ubráníme a povedlo se. Dělal jsem si pak srandu, že jsem to udělal proto, abych se do všeho rychleji dostal,“ konstatoval muž zápasu .

Svoboda čelil 31 libereckým střelám a jediný gól inkasoval ve 13. minutě, kdy ho z dorážky překonal Adam Najman. A ještě po nešťastném odrazu, kdy se brankářem ztlumený puk dostal přímo k soupeři. „Myslel jsem, že střelu držím a puk mi nemůže vypadnout, jak mi vypadl. Proto jsem pak reagoval pomaleji a na třetí dorážku vůbec. To beru na sebe, ale zároveň tam byli tři hráči volní. Na to si musíme dát příště pozor,“ podotkl 26letý brankář.

A co přijde příště?

Ve zkratce zápasy s celky ze dna tabulky. V pátek narazí Škodovka na předposlední Kladno, ale hrát se bude v azylu Jágrových rytířů v Chomutově (18.00). A v neděli pak Indiáni doma vyzvou na souboj nejhorší tým soutěže Zlín (16.30).