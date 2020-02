Pětaosmdesáté narozeniny dnes slaví Zdeněk Haber, někdejší úspěšný útočník, později trenér a prezident hokejové Škody Plzeň.

Hokejová legenda slaví. Zdeňku Haberovi je 85 let | Foto: DENÍK

Třemošenský rodák hrál za RH Plzeň, Spartak Plzeň B, České Budějovice (vojna), Slavoj České Budějovice, Škodu Plzeň a německý Straubing. V nejvyšší soutěži nastoupil za Plzeňk 225 zápasům, v nichž vstřelil 110 gólů a patřil k nejlepším kanonýrům klubu. Po konci hráčské kariéry pracoval jako trenér a v letech 1973 až 1978 vedl áčko Škodovky. Vedle toho koučoval ještě GKS Tychy (Pol.), Zlín, opět Plzeň, Chaux de Fonds (Švýc.) a Weisswasser (Něm.). V roce 1994 se stal prezidentem plzeňského klubu, kterému šéfoval devět let včetně bronzové sezony 1999/2000. Působil také v Asociaci profesionálních klubů a podílel se na organizaci MS do 18 let 2005 v Plzni.