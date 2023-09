Patřil k nejrychlejším bruslařům své doby. Rychlík, střelec, bojovník i hráč do kombinace, tak se bývalý plzeňský útočník zapsal do historie.

Mistr světa a držitel olympijského stříbra Bohuslav Ebermann ukazuje část své sbírky hokejových cenností. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Legenda nejen československého hokeje Bohuslav Ebermann slaví 75. narozeniny.

Bohuslav Ebermann ještě coby starosta Vochova.Zdroj: Deník/Lenka Prokšová

Startoval na šesti světových šampionátech a medailovou sbírku nabitou stříbrem si v roce 1977 vyšperkoval titulem mistra světa. K tomu má stříbro z olympiády a zahrál si finále Kanadského poháru 1976, kde zaujal i šéfy z NHL. Vábení ale odolal. Na světové scéně nastřílel 80 gólů.

V osmdesátých letech odešel do Švýcarska a poté do Francie, kam později emigroval. Žil v Grenoblu. Na podzim roku 1995 se vrátil do Plzně a sezonu vedl v extralize áčko Škodovky. Poté podnikal, angažoval se v politice a v rodném Vochově byl starostou. V roce 2010 byl uveden do Síně slávy českého hokeje.

